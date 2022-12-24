La sexta temporada de “The Crown” recreará el funeral de Lady Di

sábado, diciembre 24, 2022

Nueva polémica relacionada con la serie The Crown. La sexta y última temporada de la ficción de Netflix se encuentra actualmente en pleno rodaje y ya está sembrando controversia por una escena que recrea el funeral de Lady Di y en la que la princesa, interpretada por Elizabeth Debicki, yace muerta en un ataúd abierto.

El funeral de Lady Di que se mostrará en la sexta temporada contará, previsiblemente, con estas controvertidas escenas en las que el cádaver de Diana de Gales aparecerá en un ataúd tras el fatal accidente de coche que sufrió en París en 1997. Según informa The Sun, estas sensibles imágenes han sido duramente criticadas por varios miembros del equipo de la serie, que se encuentran preocupados por la reacción que los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Diana, puedan tener ante la polémica escena.

“Los príncipes Guillermo y Enrique nunca vieron a su madre muerta en un ataúd y no deberían tener que verlo. Tampoco debería hacerlo el público británico”, dice uno de los testigos del set contactado por The Sun sobre la mencionada escena.

“Hubo conversaciones en el plató entre miembros del reparto visiblemente molestos por lo que se les pedía que hicieran”, dice otro de los testigos sobre el complicado momento del rodaje de la muerte de Lady Di. En otra impactante secuencia, según informa el tabloide británico, se mostrará a los médicos que intentaron salvar a la princesa en el quirófano del hospital manchados de sangre.

Todavía está por ver cómo reaccionará la audiencia, especialmente la de Reino Unido, ante estas controvertidas imágenes. La opinión pública puede provocar que se eliminen las escenas en el montaje final de la sexta temporada de la serie, que se espera que llegue a Netflix a finales de 2023.

El respeto que profesa la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido hacia la Corona Británica ha repercutido en varias ocasiones sobre la ficción de Netflix, acusada repetidamente de mezclar de manera excesiva realidad y ficción en su retrato de la vida de los aristócratas personajes.

No es la primera ocasión en la que The Crown despierta polémica en Reino Unido con su relato de los entresijos de la Casa Real Británica. “Cuanto más se acerca la serie a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesta a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el puro sensacionalismo”, escribió la respetada actriz inglesa Judi Dench en una carta abierta en contra de la serie. “Es cruelmente injusta para las personas y perjudicial para la institución que que representan”, concluyó la intérprete de la saga de James Bond.