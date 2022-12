Evita un ‘chuchaqui’ financiero en enero

viernes, diciembre 30, 2022

Si se va a incurrir en algún gasto hay que hacerlo tratando de cuidar las finanzas personales y familiares. La Navidad es un tiempo para compartir y para disfrutar junto a los seres queridos. Es necesario tener un plan para enero y ese es no tener deudas.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Llegó la Navidad, una temporada llena de ilusión y buenos sentimientos, que influyen en nuestras decisiones de compra, por ello es importante tomar las cosas con calma para evitar compras y gastos desbordados, así en enero no tener un ‘chuchaqui’ financiero.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a un manejo adecuado de nuestras finanzas.

Hacer un presupuesto

Lo inicial y la norma principal para mantener en orden las finanzas personales es establecer los gastos y tener claro cuál es nuestro ingreso y qué gastos tenemos previstos para estas festividades. Por ejemplo, este mes, quienes laboran en relación de dependencia reciben un ingreso adicional, que es el pago del décimo tercer sueldo.

También están los emprendedores quienes aprovechan la temporada para arrancar algún tipo de negocio y tener ingresos adicionales. En este caso es crucial llevar un presupuesto, porque cuando se tienen definidos los gastos se los puede controlar.

Ahorro

Una vez establecido el presupuesto, el siguiente paso es el ahorro. Si sabemos que en estas festividades se van a realizar compras de regalos, cenas navideñas… hay que incluirlos en los gastos que normalmente hacemos y que podemos eliminarlos dentro de nuestro presupuesto mensual. Como las salidas a comer con amigos, el café de la tarde, algún snack, algún paseo que no tenga que ver con las festividades, entre otros, destinando ese dinero al ahorro.

Ahorrar a este tipo de detalle nos permite gastar en estas festividades para invertir en regalos, en la cena de fin de año u otros. Son épocas muy emotivas y en los hogares se trata de cumplir con tradiciones que impulsan a incurrir de una u otra manera en gastos. Otra cosa fundamental es que se puede trabajar en familia en una forma de ahorro. Por ejemplo, aportando todos para la cena, con las ensaladas, el postre, las guarniciones, etc. Así el gasto se torna equilibrado.

Lo mismo aplica para los regalos, se puede trabajar de manera conjunta para no malgastar en detalles que no se necesitan y por lo general se incurren (situación que se observa en el juego del amigo secreto). No tenemos que gastar en dos, tres o más regalos.

Si compramos de manera asociativa con los familiares o con los amigos podemos hacer las compras de la cena navideña en lugares en los que vendan al mayor. Eso permite ahorrar.

Planificar las compras

Es importante hacer una lista de todo lo que se va a gastar. Saber ¿qué vamos a comprar para la comida? Tener a mano una la lista de los regalos y darles cierta prioridad dependiendo de nuestro presupuesto.

Buscar ofertas

Tratar de buscar ofertas y de acceder a descuentos y beneficios. Esto lo vimos un poco con el tema del Black Friday. Hay gente que se adelantó con la compra de regalos, pero también en estas épocas existen algunas oportunidades a los que la gente puede acceder.

Tener cuidado con la tarjeta de crédito

Las personas deben entender que contar una tarjeta de crédito no es un dinero adicional que se tiene, sino que es una línea de préstamo a la que uno accede y, por ende, hay que ser responsable con ello. Por esta razón al momento de hacer las compras con las tarjetas de crédito es relevante mirar la vida útil de los productos y saber la cantidad que se va a pagar por ellos.

No es recomendable pagar con tarjeta de crédito la comida, por ejemplo, o peor aún, diferirla, porque los alimentos normalmente son productos que se consumen en ese instante.

Con la tarjeta de crédito hay que saber cuánto y cuándo voy a pagar, para asumir con la responsabilidad el pago. Al ser festividades que tocan emociones, las personas suelen comprar de forma impulsiva. Por ello, es fundamental contar con un presupuesto y con el manejo de productos financieros que tenemos a mano.

También hay que tener en cuenta, si el pago será diferido o corriente; si voy a tener el dinero suficiente para pagar a futuro, sabiendo que la tarjeta de crédito no es un dinero adicional, sino una línea de crédito a la cual se accede de manera sencilla.

Si se va a incurrir en algún gasto hay que hacerlo tratando de cuidar las finanzas personales y familiares. La Navidad es un tiempo para compartir y para disfrutar junto a los seres queridos. Es necesario tener un plan para enero y ese es no tener deudas.