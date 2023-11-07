¿Cómo inició el Black friday? El origen de esta fecha para hacer compras

martes, noviembre 7, 2023

Cada viernes después del Día de Acción de Gracias, llega el 'Black Friday'. ¿Por qué se llama así? ¿Cuándo y dónde empezó el 'Viernes Negro'? Aquí más respuestas a tus algunas dudas

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Black Friday se refiere al viernes que cae después del Día de Acción de Gracias. Esta fecha marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.

El evento ha ganado popularidad en la esfera internacional y diversas tiendas aprovechan la ocasión para ofrecer numerosos descuentos o promociones.

Este año el evento cae el 24 de noviembre.

Una costumbre fuera de la común

A diferencia de otras festividades, el Black Friday no es una fecha conmemorativa o motivo de festejo.

En esta fecha que se originó en Estados Unidos, las cadenas de tiendas promueven ofertas especiales en sus locales y en línea para atraer a los compradores.

Estos descuentos suelen ser limitados durante el día. Sin embargo, existen cadenas que prolongan las fechas.

¿De dónde surge el nombre ‘Black Friday’?

Anteriormente se asociaba el nombre ‘Black Friday’ con las empresas que atravesaban pérdidas financieras hasta el día después del Día de Acción de Gracias, cuando las ventas masivas finalmente les permiten obtener ganancias.

Sin embargo, otra explicación relaciona el término con la frase “Viernes Negro”, utilizada por agentes de la policía en Filadelfia a principios de la década de 1960.

Esta frase describía el caos en la ciudad, producto de las compras navideñas por parte de quienes vivían en los suburbios.

A partir de esta fecha surgieron otras que se relacionan a la compra y venta de productos como ‘Cyber Monday’, que promueve las compras en línea.

Existe también el ‘Small Business Saturday’, que anima a los compradores a consumir en emprendimientos locales.

El inicio de las ofertas

Este año, Black Friday ya llama a los compradores a animarse por sus descuentos únicos.

Cadenas grandes como Amazon, Walmart y Samsung promocionan desde ahora sus futuras ofertas.

La cadena estadounidense Walmart, tomó la delantera y lanzó su campaña ‘Black Friday Deals’.

Walmart ofrecerá nuevos descuentos desde el 8 de noviembre. El anuncio fue realizado al estilo Hollywood con una recreación de la película ‘Mean Girls’, junto al elenco original.

En sus sitios web, los consumidores ya pueden encontrar ofertas tempranas en ciertos sitios. Se espera que los descuentos de Black Friday tengan una duración de 24 horas.