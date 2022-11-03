Cosepe se reúne y define estrategias de seguridad

jueves, noviembre 3, 2022

El Cosepe tiene como fin evaluar y plantear acciones frente a la violencia en el país

Desde tempranas horas de este jueves 3 de noviembre de 2022 se desarrollo en Samborondón, provincia de Guayas, una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). En esta se analizan las acciones conjuntas para combatir la delincuencia, ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo en diferentes zonas del Ecuador, especialmente en Guayaquil.

En esta reunión de trabajo, se evaluaron las acciones conjuntas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas implementadas en los últimos días en el país y las próximas tareas a ejecutarse.



La reunión se realiza en las instalaciones del ECU 911 Samborondón y es dirigida por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Asisten los altos mandos de los organismos de seguridad como Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Hasta las 13:20 de este jueves, las autoridades llevaban más de tres horas reunidas. Ningún vocero dio información sobre las medidas que se anunciarán.

Mientras tanto, diversos hechos de violencia se registraron en distintos puntos. En la Penitenciaría del Litoral se registran enfrentamientos entre grupos delictivos que dejaron 12 policías y militares heridos. En ese mismo centro carcelario dos internos murieron el 2 de noviembre, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El comandante de la Zona8 de la Policía Nacional informa sobre las acciones realizadas en el CPL Guayas N°1 y los resultados obtenidos.



Además, el ECU 911 Samborondón confirmó el hallazgo de un artefacto sospechoso en una gasolinera del cantón Durán. Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional y Bomberos Durán.

El Gobierno decretó el 1 de noviembre un estado de excepción en Guayas y Esmeraldas, ante los hechos de violencia en ambas provincias.

Rueda de prensa

El presidente de la República, Guillermo Lasso, la tarde de este 3 de noviembre, a manera de evaluación de los operativos desarrollados en las últimas horas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para tomar el control de la Penitenciaría del Litoral Expresó “Dijimos que no nos temblaría la mano y no nos tembló. La estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad”.

“Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad. Aquí estamos para hacerles frente y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que merecen vivir en paz. ¡Que Dios bendiga al Ecuador!”, señaló Lasso en un mensaje personal en un chat con líderes de opinión y periodistas.

El mandatario compartió también fotos en las que se puede observar a los reos recostados en los patios de la Penitenciaría rodeados de piquetes de policías y militares.

Un poco antes, luego de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, informó que la decisión del Gobierno era “combatir la amenaza del narcotráfico y crimen organizado y de recuperar el control interno de los centros carcelarios”.

Reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el propósito de evaluar y plantear acciones ante la situación de inseguridad.

YT: — Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) November 3, 2022

Gobiernos y organismos internacionales rechazan ataques violentos en Ecuador

Diferentes países, a través de sus embajadas, también expresaron su preocupación y solidaridad ante la ola de violencia en Ecuador.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, expresó su pésame a las familias de los policías y ciudadanos fallecidos en estos ataques.

La Cancillería de Perú colocó el 1 de noviembre un mensaje en su cuenta Twitter: “Condenamos enérgicamente los atentados delincuenciales ocurridos en Guayaquil y expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo y Gobierno del Ecuador, y en especial con las familias de los valerosos policías caídos en el cumplimiento de su deber”. Un pronunciamiento similar emitió la Cancillería de Colombia.

La Embajada de Alemania en el Ecuador dijo: “Vemos con gran preocupación los ataques sucedidos la noche de ayer en Guayaquil y Esmeraldas. La batalla contra las estructuras criminales, el terror, la violencia y la inseguridad dentro y fuera de las cárceles es una batalla por la democracia”.

Por su parte España indicó: “Condenamos los ataques en Guayaquil y Esmeraldas y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos, con el Gobierno y con el pueblo del Ecuador. Solo unidos y con los instrumentos del Estado de derecho podremos enfrentarnos a estos preocupantes sucesos”.

Francia también dijo que “se mantiene junto a Ecuador en estos difíciles momentos y hace votos por el restablecimiento del orden público en el marco del Estado de derecho. Estamos comprometidos para acompañar a Ecuador sobre el camino de la paz y seguridad”.