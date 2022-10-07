El operativo por el feriado termina el martes 11

viernes, octubre 7, 2022

Los controles se desarrollarán en las vías, terminales y en zonas de concurrencia masiva, como playas, balnearios, parques y centros comerciales

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional informó sobre el plan de seguridad que se implementará durante el feriado por la Independencia de Guayaquil.

Los controles iniciarán el viernes 7 de octubre y finalizarán el martes 11 a las 06:00. Cerca de 51 000 policías laborarán durante estos días.

Habrán operativos en las vías, terminales y en zonas de concurrencia masiva, como playas, balnearios, parques y centros comerciales.

Desde el MTOP indicaron que un 56% de la red vial estatal está en excelentes condiciones, por lo que piden respetar las señales de tránsito y conducir con precaución, a fin de evitar siniestros de tránsito.

Recomendaciones

Las autoridades expresaron una lista de consejos para tener presente durante los días de descanso nacional.

A las personas que visiten las playas, les aconsejaron que deben tener precaución porque es época de aguaje, en otras palabras, hay incremento en el nivel del mar y mayores corrientes. Por ello, los turistas deben estar atentos a las banderas, en especial desde el viernes hasta el 12 de octubre.

En este mismo sentido, señalaron que todos los domingos sonarán las alarmas como parte del proceso previo al simulacro de un Tsunami y que deben tenerlo en cuenta para no asustarse.

Para las personas que prefieren el alpinismo o los recorridos en alta montaña recomendaron tomar precauciones previas al viaje, verificar el clima, temperatura e incursionar con profesionales.

Turismo interno

José Dávalos, viceministro de Ambiente, invitó a que la ciudadanía acuda a los Parques y Área Protegidas para realizar un turismo de naturaleza. Para esto han dispuesto cerca de 600 guardaparques para cualquier necesidad tanto para el turista nacional como para los extranjeros. Indicó que hay varias reglas generales en estos espacios como no consumir alcohol ni tabaco y revisar cada una de las señales para saber qué se puede realizar.