Policía arresta a supuestos culpables de la muerte de un fiscal

lunes, septiembre 19, 2022

Según informó la Fiscalía, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, fue baleado en las afueras de la dependencia, ubicada en el centro de Guayaquil. La Policía confirmó dos detenidos

Según informó la Fiscalía, el agente de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, fue baleado en las afueras de la dependencia, ubicada en el centro de Guayaquil.



Momentos después del asesinato del fiscal, la Policía Nacional capturó a los dos presuntos involucrados en el crimen. En imágenes se observa cómo los uniformados actuaron para impedir la huida de los participantes.

En un primer video se ve a los motorizados de la Policía interceptando a los sospechosos; uno de ellos es afectado en su pierna y es aprehendido en el lugar. Por su parte, el segundo fue capturado en el Cerro del Carmen.

𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐂𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐈𝐍𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐑𝐔𝐌𝐏𝐈𝐃𝐀 Neutralizamos y aprehendimos a dos individuos, presuntos autores de la muerte violenta del fiscal Edgar E., ocurrida en el parque de La Merced, centro de #GYE. Indicios:

1 arma de fuego

1 motocicleta Operativo en desarrollo… pic.twitter.com/4dEpAI957G — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 19, 2022

Los oficiales, además, se llevaron la moto. Los sujetos vestían prendas de vestir similares al momento de cometer el delito.

Édgar Escobar, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, fue baleado la mañana de este lunes 19 de septiembre de 2022. El asesinato se dio en los exteriores de la Fiscalía del Guayas.

Tras confirmarse el fallecimiento del Fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Édgar Escobar, la Fiscal General, Diana Salazar, indicó “Exigimos garantías y seguridad para cumplir con nuestro trabajo”.

Me indigna profundamente este nuevo asesinato a un compañero fiscal, el tercero en lo que va del año. Las acciones de la delincuencia no detendrán la labor de Fiscalía para combatir la criminalidad en nuestro país. Exigimos garantías y seguridad para cumplir con nuestro trabajo. https://t.co/Je6YJtIH5z — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) September 19, 2022

Más fiscales asesinados

En agosto de este 2022 Federico Estrella que fue asesinado en Babahoyo cuando se dirigía a su domicilio; él recibió entre cinco a seis disparos.

El hombre, que se movilizaba en su vehículo, fue interceptado por desconocidos que se trasladaban en una motocicleta. Luego del atentado, Estrella quedó gravemente herido y alrededor de las 23:00 de ese lunes se declaró su deceso.

De igual manera, el pasado 25 de agosto un juez fue atacado en Lago Agrio. Nelson Patricio Yánez Paredes era juez de la Unidad Multicompetente. El crimen se dio cuando salía de su vivienda, al menos en diez ocasiones fue atacado Yánez.

El primero de estos hechos se dio en mayo, cuando la fiscal Luz Marina Delgado en Manabí fue acribillada. Su asesinato se dio mientras viajaba en su vehículo por la vía que une al sector de Altagracia con Elegolé.