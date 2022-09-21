Instagram y TikTok: Los buscadores preferidos

El autor

Doctor en Literatura Latinoamericana y Magíster en Estudios de la Cultura por la UASB-E. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Profesor del postgrado en Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Autor de artículos científicos en diversas revistas ecuatorianas e internacionales. Ha escrito libros en el campo del discurso: Análisis del discurso social y político (junto con Teun van Dijk, 2000) e Imágenes de nómadas transnacionales: análisis crítico del discurso del cine ecuatoriano (2018) y capítulos de libros, entre ellos: “Análisis del discurso de lo político: notas para una metodología aplicada a Twitter” en Comunicación Política: Debates, estrategias y modelos emergentes (Sergio Rivera Magos y Bruno Carriço Reis, eds., Universidad Autónoma de Querétaro y Universo de Letras, 2020)