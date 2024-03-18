Posible alianza entre Apple y Google sobre IA

lunes, marzo 18, 2024

Un acuerdo entre las dos empresas le daría al motor de Alphabet una ventaja clave sobre competidores como OpenAI, con miles de millones de usuarios potenciales

Tiempo de lectura: 2 minutos

La noticia de que Apple mantiene conversaciones con Google, de Alphabet, para integrar el motor de inteligencia artificial Gemini en el iPhone, disparó las acciones de las empresas tecnológicas en Wall Street este lunes.

Las negociaciones entre los dos gigantes versan sobre la concesión de licencias de Gemini para algunas nuevas funciones que se incorporarán al software del iPhone este año, según informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con la situación.

El informe añade que no se han decidido los términos ni la marca del acuerdo de IA ni cómo se aplicaría.

En medio de la euforia por el posible acuerdo, las acciones de Alphabet subían un 7,1% a las 1500 GMT, mientras que Apple ganaba un 2,8%. El índice compuesto Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, avanzaba un 1,56 %.

Aún así, es poco probable que se anuncie un acuerdo antes de junio, cuando Apple tiene previsto celebrar su conferencia anual de desarrolladores.

Las fuentes dejan abierta la posibilidad a que las empresas finalmente no lleguen a un acuerdo o que Apple opte por otro proveedor de IA generativa, como OpenAI, con quien ha mantenido conversaciones recientes.

Apple, Google -propiedad de Alphabet- y OpenAI no respondieron de inmediato a las peticiones para hacer comentarios.

Miles de millones de usuarios potenciales.

Un posible acuerdo entre las empresas podría ayudar a Google a ampliar el uso de sus servicios de IA a más de 2.000 millones de dispositivos Apple activos, lo que impulsaría los esfuerzos del gigante de las búsquedas por alcanzar a OpenAI, respaldada por Microsoft.

Apple está preparando nuevas capacidades para el iOS 18, la próxima versión del sistema operativo del iPhone, basadas en sus propios modelos de inteligencia artificial.

Las empresas mantienen desde hace años una asociación que convierte a Google en el motor de búsqueda predeterminado del navegador web Safari de Apple, y una alianza con genAI podría ayudar a la unidad de Alphabet a sortear los temores de que servicios como ChatGPT puedan amenazar su dominio de las búsquedas.

No obstante, el acuerdo también podría suscitar un mayor escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses, que han demandado a Google por considerar que ahogó ilegalmente la competencia pagando miles de millones de dólares a Apple para mantener su monopolio en las búsquedas.

(Con información de Reuters y EFE)

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/tecno/2024/03/18/la-posible-alianza-entre-apple-y-google-sobre-la-inteligencia-artificial-hace-subir-las-acciones-tecnologicas-de-wall-street/