El féretro de Isabel II llega a Windsor para el entierro privado

La tradición exige un período de duelo nacional de 12 días después de la muerte de un monarca. En este caso, el rey Carlos III solicitó ampliarlo hasta siete días después del funeral de la reina, es decir, hasta el 26 de septiembre

El féretro de Isabel II ha llegado a Windsor, donde el cortejo fúnebre recorre el Long Walk, un sendero arbolado que lleva hasta el castillo. Con puntualidad británica, partió de Londres desde el arco de Wellington, cerca de Hyde Park. Allí fue trasladado a un coche fúnebre para ser conducido al Castillo de Windsor, donde Isabel II pasó gran parte de su tiempo, para otra procesión antes del entierro en la Capilla de San Jorge. Descansará junto a su difunto esposo, el príncipe Felipe, en un servicio familiar privado.

El funeral de la reina Isabel II llega así a su fin. El himno nacional, ahora reformulado para que afirme “Dios salve al rey”, precede a la procesión final del féretro desde la abadía de Westminster al arco de Wellington, y de allí a Windsor.

Algunas de las selecciones musicales para el servicio de entierro fueron compuestas por William Henry Harris, organista de St. George entre 1933 y 1961. Se cree que Harris le enseñó a tocar el piano a la reina Isabel cuando era una joven princesa, según el Palacio.

El servicio también contará con varias referencias a la familia de la reina, pues el coro cantará “The Russian Contakion of the Departed”, que también se cantó durante el funeral del príncipe Felipe en St. George’s en abril pasado.

Mientras tanto, el decano leerá Apocalipsis 21, versículos 1-7, que se leyeron en los funerales de los abuelos de la reina, el Rey Jorge V y la Reina María, en 1936 y 1953. También se leyeron en el funeral del padre de la reina en 1952.

A medida que el servicio de sepultura llega a su fin, el ataúd de la reina se bajará a la Bóveda Real, ubicada debajo de St. George’s, mientras el decano lee el Salmo 103, que concluye con las palabras: “Sal de este mundo en tu viaje, oh, alma cristiana”.

El servicio para la reina Isabel II en Windsor será más íntimo

El segundo servicio de este lunes para la reina Isabel II será más íntimo que el anterior en Londres y estará a cargo del decano de Windsor.

Las oraciones serán pronunciadas por el rector de Sandringham, el ministro de Crathie Kirk, donde la familia reza cuando está en Balmoral, y el capellán de la Capilla Real de Todos los Santos, en Windsor Great Park.

La familia real se unirá a una congregación compuesta por miembros de la Casa Real, así como personal que ha trabajado en las propiedades privadas.

Miles de personas han acudido a Windsor

The Long Walk, la avenida que va desde el Castillo de Windsor hasta el Gran Parque de Windsor, ya llenó su capacidad de espectadores para despedir a la reina Isabel, según informó un sistema de anuncios públicos a los visitantes.

El mensaje les informa a los posibles visitantes: “Desafortunadamente, The Long Walk ahora está lleno. Se les dirigirá a Home Park, donde hay una pantalla grande para ver la procesión de Windsor y el servicio comunal”.

Datos importantes, un poco de contexto:

El fallecimiento de la reina: La reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y de 14 países de la Commonwealth, falleció el jueves 8 de septiembre a los 96 años, tras siete décadas de reinado en los que asumió numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo. Su hijo Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca.

¿Dónde verlo? Este será el primer funeral de un monarca del Reino Unido que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster desde el siglo XIII, y la primera vez que se permitirán cámaras en la ceremonia fúnebre de un monarca británico, según datos de la revista Time. La BBC transmitirá la ceremonia a nivel mundial, así como en el canal de YouTube de la familia real.

¿Quiénes asistirán? Cientos de dirigentes y monarcas están invitados al funeral, que será una de las mayores reuniones diplomáticas en décadas. La Abadía de Westminster tiene aforo para unas 2.000 personas y se prevé entre ellas a unos 500 jefes de Estado u otro dignatario oficial por país, acompañado por sus cónyuges, según la BBC y Sky News.

¿Cuánto dura el período de luto? La tradición exige un período de duelo nacional de 12 días después de la muerte de un monarca. En este caso, el rey Carlos III solicitó ampliarlo hasta siete días después del funeral de la reina, es decir, hasta el 26 de septiembre.

Minutos antes del funeral: La procesión real salió del Palacio de Westminster hacia la Abadía de Westminster. El carruaje de armas estatal llevó el ataúd de la reina, acompañado por unos 200 músicos, incluidas las gaitas y los tambores de los regimientos escocés e irlandés. Los miembros de la familia acompañaron el carruaje, que llegó a las puertas de la abadía.

Llegan los jefes de Estado y otros invitados a la Capilla de San Jorge

Entre ellos, el ex primer ministro británico Tony Blair, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, y la primera ministra, Liz Truss. También está presente Zara Tindall, hija de la princesa Ana y nieta de Isabel II, junto con su esposo, Mike Tindall, y sus hijas, Mia y Lena, informa Charlotte Davies.