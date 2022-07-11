Quito premiará esculturas con tapas de plástico

lunes, julio 11, 2022

Este concurso de arte pretende generar reflexión en el público capitalino, sobre el grave impacto ambiental que causa el excesivo consumo de plásticos en el planeta

Son alrededor de 8 millones de toneladas de plástico las que llegan a los mares cada año, según datos de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En este contexto, y con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la disminución de plásticos, la Secretaría de Ambiente inició el concurso ‘Mi creación por un territorio sin plásticos’, que convoca a diseñadores, artistas, aficionados y público en general, a poner en marcha toda su creatividad para la elaboración de una propuesta de diseño prototipo de escultura que será construida con tapas plásticas.

Desde este mes de julio se realiza un concurso público para el diseño y elaboración de una obra de arte que se realizará con alrededor de 100 mil tapas plásticas, que han sido previamente recolectadas gracias a la colaboración de varios actores claves.

📢CONVOCATORIA I La Secretaría de Ambiente y @ScoutsEcuador, invitan al público en general, al concurso de diseño y elaboración de una escultura para sensibilizar sobre la importancia de un DMQ libre de plásticos.

El participante que obtenga el primer lugar en el concurso, tendrá la oportunidad de construir su diseño en el Bulevar de la Avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, el 29 de julio, por el ‘Día de la Responsabilidad Social’.

La inauguración de la obra se llevará a cabo el 30 de julio de 2022 con la presencia de varias entidades públicas y privadas.

«La obra de arte pretende generar reflexión en el público capitalino, sobre el grave impacto ambiental que causa el excesivo consumo de plásticos en el planeta», señala la Secretaría de Ambiente de Quito.

Un dato importante es que del total de plásticos generados, solo el 9% se recicla.