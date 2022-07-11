LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Quito premiará esculturas con tapas de plástico

Redacción
lunes, julio 11, 2022
Este concurso de arte pretende generar reflexión en el público capitalino, sobre el grave impacto ambiental que causa el excesivo consumo de plásticos en el planeta
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Son alrededor de 8 millones de toneladas de plástico las que llegan a los mares cada año, según datos de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En este contexto, y con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la disminución de plásticos, la Secretaría de Ambiente inició el concurso ‘Mi creación por un territorio sin plásticos’, que convoca a diseñadores, artistas, aficionados y público en general, a poner en marcha toda su creatividad para la elaboración de una propuesta de diseño prototipo de escultura que será construida con tapas plásticas.

Desde este mes de julio se realiza un concurso público para el diseño y elaboración de una obra de arte que se realizará con alrededor de 100 mil tapas plásticas, que han sido previamente recolectadas gracias a la colaboración de varios actores claves.


El participante que obtenga el primer lugar en el concurso, tendrá la oportunidad de construir su diseño en el Bulevar de la Avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, el 29 de julio, por el ‘Día de la Responsabilidad Social’.

La inauguración de la obra se llevará a cabo el 30 de julio de 2022 con la presencia de varias entidades públicas y privadas.

«La obra de arte pretende generar reflexión en el público capitalino, sobre el grave impacto ambiental que causa el excesivo consumo de plásticos en el planeta», señala la Secretaría de Ambiente de Quito.

Un dato importante es que del total de plásticos generados, solo el 9% se recicla.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Los plásticos generados en Ecuador golpean con mayor impacto a las costas de Guayas, Esmeraldas y El Oro
Consumo responsable y rescate de recursos: una mirada a la industria del reciclaje en Quito
Cómo logra Corea del Sur reciclar el 97% de sus residuos de alimentos
Microplásticos en especies comerciales de pesca podrían traer consecuencias devastadoras

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com