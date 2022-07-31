¿Qué pasará en la U?

domingo, julio 31, 2022

Feria laboral, presentación de libro, maestría, muestras… Aquí la agenda de los eventos que prepararan del 1 al 7 de agosto, las universidades más prestigiosas del país

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad Ecotec

Muy pronto la Universidad Ecotec realizará la Feria Laboral Employability Bootcamp. Los mejores talentos de nuestras diferentes Facultades y Graduados serán reclutados por importantes empresas nacionales e internacionales. #ECOTEC #employability

Universidad San Francisco de Quito

¿Quieres dar un paso importante? ¡HAZLO! Revisa nuestra oferta de Especialidades, Maestrías y Doctorado en: http://posgrados.usfq.edu.ec

ÚLTIMO EXAMEN DE ADMISIÓN 06 · agosto

Universidad Técnica Particular de Loja

El Instituto de la ONU respalda internacionalmente 5#MaestríasUTPL, ratificando el lineamiento de nuestra formación académica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Universidad Andina Simón Bolívar

Te invita al lanzamiento del libro “El principio de reserva de ley en la definición de la base imponible de los tributos aduaneros: Análisis Jurídico” de

La cita es el 3 de agosto, a las 17:00, en le Salón Olmedo

Universidad Casa Grande

La Universidad Casa Grande junto al Museo Antropológico y Arte Contemporáneo inauguraron la exposición: “Peter Mussfeldt, persistencia en la gráfica” que estará abierta al público guayaquileño hasta octubre de 2022 en las Salas del MAAC.

La exhibición estuvo lista en mayo de 2020 y fue uno de los últimos proyectos pensados por el artista antes de su fallecimiento en noviembre de 2021. Cuty Espinel, Directora del MAAC, destacó en sus palabras de bienvenida este hecho y remarcó la cercanía que este diseñador alemán tenía con la red de museos de Guayaquil.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

e invitamos a asistir al taller de técnica vocal y canto organizado por la Facultad de Artes y Humanidades UCSG.

En él podrás potenciar tus habilidades como cantante y también aprenderás la ejecución correcta de piezas musicales.

Expositor:

Carlo Messeri

Evento gratuito

Fecha: 01 al 12 de agosto, 2022

Hora: 15h00 a 19h00

Lugar: UCSG Edificio Principal – aula de Coro Reinaldo Cañizares, 3er piso

