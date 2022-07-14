Pacientes con enfermedades graves sin medicinas

jueves, julio 14, 2022

Para algunos fármacos para enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, hay una sentencia judicial que obliga a entregarlos, indicó el ministro de Salud

Pacientes con enfermedades agravantes representaron su luto por la falta de medicamentos este jueves. Así lo expresó la Alianza Nacional por la Salud (ANS) que lo integran 33 asociaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas y trasplantados, personas con discapacidad.

En carteles se leía frases como: "sin medicina nuestra vida se termina", "nuestros niños están muriendo", "las medicinas son un derecho", "presidente hable con los pacientes".

En carteles se leía frases como: “sin medicina nuestra vida se termina”, “nuestros niños están muriendo”, “las medicinas son un derecho”, “presidente hable con los pacientes”.

Su protesta inició con una misa, luego caminaron con el ataúd vacío y llegaron al atrio de la Catedral, en el centro de Quito.

Luego de un plantón en las gradas hicieron una procesión y se ubicaron frente al Palacio de Gobierno, donde se escuchó consignas como: “¿Qué pedimos los pacientes? Respeto a la medicina”.

Los testimonios de los pacientes coinciden en ausencia de medicamentos y avance de sus patologías.