¿Qué pasará en la U?

Webinars, talleres, oferta académica... Entérate de los eventos que han preparado para ti, entre el 20 y 27 de junio, las universidades más prestigiosas del país

Universidad Casa Grande

La Facultad de Administración y Negocios los invita al conversatorio virtual: “Liderazgo de empresas post pandemia en la era digital“ la misma que será dictada por Gregorio Moreno. El evento se realizará el lunes 20 de Junio a las 7:30pm

Link de registro: https://casagrande.zoom.us/meeting/register/tJIpcOuoqjsuGdEmFLTzzx9jMFmAXAicEdaM

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Te esperamos en la conferencia online “La importancia del coaching estratégico” dictado por el Ph.D Bernardo Peñaherrera, doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca, España.

Organizado por: @negociosinternacionalesucsg

Fecha: miércoles 22 de junio, 2022

Hora: 18:00

Vía: Zoom

Transmitido por: Facebook Live

Evento gratuito

Contacto: [email protected]

Universidad Andina Simón Bolívar

Si te interesa la historia, la cultura y las relaciones internacionales de Corea, con un enfoque en el cine coreano y el K-Pop, inscríbete en este curso

En inglés

Inscripciones: hasta 27 de junio

Costo: USD 30

Duración: 40 horas

https://bit.ly/3mDO4EM

Universidad San Francisco de Quito

Conversa con representantes de #especializaciones, #maestrías y #doctorado de la #USFQ:

Jueves, 23 · junio

16h00 a 20h30

Hotel Hilton Colón QUITO

REGISTRO GRATUITO https://forms.gle/MUi4WhtirxabpTMv8…

Universidad Técnica Particular de Loja

#PeriodismoConsciente Participa en el taller gratuito de Autocuidado en #SaludMental para periodistas. Una iniciativa de @FUNDAMEDIOS @utpl @IPYS

@Medianalisis , con el apoyo de @UNESCO

El evento se realizará el 23 junio | 18:00

Regístrate: http://bit.ly/registroautocuidado… ¡Cuida tu salud mental!

Universidad ECOTEC

Centro de Estudios Sociopolíticos “¿Qué está pasando con tus datos?” Gracias

@alejandrovaras por compartir tus conocimientos sobre protección de datos en nuestro espacio #ShareEcotec organizado por @SopolECOTE y @mktycom_uecotec

