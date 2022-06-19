¿Qué pasará en la U?

Participa en el Diálogo Nacional
La Facultad de Administración y Negocios los invita al conversatorio virtual: “Liderazgo de empresas post pandemia en la era digital“ la misma que será dictada por Gregorio Moreno. El evento se realizará el lunes 20 de Junio a las 7:30pm
Link de registro: https://casagrande.zoom.us/meeting/register/tJIpcOuoqjsuGdEmFLTzzx9jMFmAXAicEdaM
Te esperamos en la conferencia online “La importancia del coaching estratégico” dictado por el Ph.D Bernardo Peñaherrera, doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca, España.
Organizado por: @negociosinternacionalesucsg
Fecha: miércoles 22 de junio, 2022
Hora: 18:00
Vía: Zoom
Transmitido por: Facebook Live
Evento gratuito
Contacto: [email protected]
Si te interesa la historia, la cultura y las relaciones internacionales de Corea, con un enfoque en el cine coreano y el K-Pop, inscríbete en este curso
En inglés
Inscripciones: hasta 27 de junio
Costo: USD 30
Duración: 40 horas
Conversa con representantes de #especializaciones, #maestrías y #doctorado de la #USFQ:
Jueves, 23 · junio
16h00 a 20h30
Hotel Hilton Colón QUITO
REGISTRO GRATUITO forms.gle/MUi4WhtirxabpT
#PeriodismoConsciente Participa en el taller gratuito de Autocuidado en #SaludMental para periodistas. Una iniciativa de @FUNDAMEDIOS @utpl @IPYS
@Medianalisis , con el apoyo de @UNESCO
El evento se realizará el 23 junio | 18:00
Regístrate: ¡Cuida tu salud mental! bit.ly/registroautocu
