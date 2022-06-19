LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

¿Qué pasará en la U?

Redacción
domingo, junio 19, 2022
Webinars, talleres, oferta académica... Entérate de los eventos que han preparado para ti, entre el 20 y 27 de junio, las universidades más prestigiosas del país
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Universidad Casa Grande

La Facultad de Administración y Negocios los invita al conversatorio virtual: Liderazgo de empresas post pandemia en la era digital la misma que será dictada por Gregorio Moreno. El evento se realizará el lunes 20 de Junio a las 7:30pm

Link de registro: https://casagrande.zoom.us/meeting/register/tJIpcOuoqjsuGdEmFLTzzx9jMFmAXAicEdaM 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Te esperamos en la conferencia online “La importancia del coaching estratégico” dictado por el Ph.D Bernardo Peñaherrera, doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca, España.

Organizado por: @negociosinternacionalesucsg

Fecha: miércoles 22 de junio, 2022

Hora: 18:00

Vía: Zoom

Transmitido por: Facebook Live

Evento gratuito

Contacto: [email protected]

Universidad Andina Simón Bolívar

Si te interesa la historia, la cultura y las relaciones internacionales de Corea, con un enfoque en el cine coreano y el K-Pop, inscríbete en este curso

En inglés

Inscripciones: hasta 27 de junio

Costo: USD 30

Duración: 40 horas

bit.ly/3mDO4EM

Universidad San Francisco de Quito

Conversa con representantes de #especializaciones, #maestrías y #doctorado de la #USFQ:

Jueves, 23 · junio

16h00 a 20h30

Hotel Hilton Colón QUITO

REGISTRO GRATUITO forms.gle/MUi4WhtirxabpT

Universidad Técnica Particular de Loja

#PeriodismoConsciente Participa en el taller gratuito de Autocuidado en #SaludMental para periodistas. Una iniciativa de @FUNDAMEDIOS @utpl @IPYS

@Medianalisis , con el apoyo de @UNESCO

El evento se realizará el 23 junio | 18:00

Regístrate: bit.ly/registroautocu ¡Cuida tu salud mental!

Universidad ECOTEC

Centro de Estudios Sociopolíticos “¿Qué está pasando con tus datos?” Gracias

@alejandrovaras por compartir tus conocimientos sobre protección de datos en nuestro espacio #ShareEcotec organizado por @SopolECOTE y @mktycom_uecotec

.

 

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

La ciencia en Argentina sufre una crisis inédita al filo de la ‘motosierra’ de Javier Milei
Crean empresa que utiliza IA para detectar riesgo de ictus en tiempo real
Simposio internacional potenciará la investigación y colaboración científica
Revolución desde el mar: las olas podrían generar energía para medio planeta, según nuevo estudio

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com