Muere Joan Didion, la leyenda de las letras que cambió las reglas del periodismo

viernes, diciembre 24, 2021

La escritora y periodista estadounidense comenzó a trabajar en 1956 en 'Vogue' y desarrolló una prolífica carrera de casi seis décadas

La escritora estadounidense Joan Didion ha muerto el 23 de diciembre en su apartamento de Manhattan (Nueva York). La periodista fallecía tan solo dieciocho días después de alcanzar los 87 años. Sus crónicas mordaces sobre la cultura de California, el estado en el que nació, en los efervescentes años 60 la convirtieron en un referente de lo que se dio en llamar el nuevo periodismo. Ahondó en la contracultura y en un Hollywood que nacía tal y como se conoce ahora por aquel entonces. Su editor ha confirmado a The New York Times que la enfermedad de Parkinson ha sido la causa de su fallecimiento.

El año en el que estaba a punto de terminar sus estudios de Literatura Inglesa en la Universidad de Berkeley (California) ganó el Prix de Paris, un concurso de ensayos organizado por Vogue. El premio consistía en un viaje a París y un empleo como asistente en la revista. La autora rechazó las vacaciones y viajó hasta Manhattan para comenzar su labor en la cabecera, un lugar en el que ascendió rápidamente. Corría el año 1956 y de este modo Joan Didion entró en contacto con el mundo de las publicaciones. Continuó su labor periodística también en Life, The New York Review of Books, The New York Times o Esquire.

En 1963 publicó su primera novela, El río de la noche. Un año después se casó con John Gregory Dunne, quien la había ayudado a editar el libro y con quien convivió hasta su muerte, el 30 de diciembre de 2003. Los dos se convirtieron en una glamurosa pareja que frecuentaba los círculos de las estrellas de Hollywood en Los Angeles y las tertulias literarias en Nueva York. El fallecimiento de Dunne fue el punto de partida de El año del pensamiento mágico, una de las obras más aclamadas de la autora y un libro que cambió la forma de afrontar el duelo y la pérdida en la literatura. En 1966 adoptaron a una niña, Quintana Roo, quien falleció a causa de una pancreatitis en 2006. Joan Didion trabajó hasta el final de sus días y en marzo de este mismo año publicaba su última colección de ensayos, Let Me Tell You What I Mean.

Su carrera siempre se sustentó en tres pilares: la novela, los reportajes y los guiones para el cine. Su pasión por lo segundo la llevó a El Salvador en los años de más cruento conflicto bélico en el país centro americano, 1982, cuando esta pequeña nación estaba sumergida en una guerra civil. De ahí nació Salvador, una colección de ensayos muy celebrada por la crítica. En 1987 publicaba Miami, una obra de no ficción en la que exploraba la realidad de los cubanos exiliados. Quizá, su incursión en el mundo del cine más conocida sea la adaptación de la historia de Ha nacido una estrella que llevó a cabo junto a su marido y llegó en 1976 a los cines. Barbra Streisand y Kris Kristofferson fueron sus protagonistas y el largometraje fue un enorme éxito de taquilla.

En sus últimos años se comprometió con la vida política estadounidense y publicó varias colecciones de ensayos en donde ponía a los periodistas en el punto de mira por la forma de cubrir elecciones presidenciales o ciertos acontecimientos de la vida jurídica. After Henry, de 1992, y Ficciones políticas, de 2001, son dos ejemplos de ello.

A lo largo de su carrera, Didion recibió innumerables reconocimientos. Ingresó en la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos en 1981, se hizo con el National Book Award por El año del pensamiento mágico en 2005, fue nombrada doctora honoraria por las universidades de Yale y Harvard, y en 2013 le fue otorgada la Medalla Nacional de las Artes. Fue Barack Obama quien se la impuso.

