¿Qué ocurrió durante el sismo en Quito?

martes, noviembre 23, 2021

La magnitud del movimiento telúrico fue de 4.6 grados con epicentro a 3 kilómetros al sur-oeste de Puembo, en Pichincha y con una profundidad de 12 kilómetros. Nuestros catedráticos nos cuentas su experiencia

El sismo en Quito se sintió en las provincias de Cotopaxi e Imbabura según confirmó la tarde de este martes 23 de noviembre el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional mediante un informe.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 4.6 grados con epicentro a 3 kilómetros al sur-oeste de Puembo, en Pichincha y con una profundidad de 12 kilómetros.

En un inicio el reporte del IG indicaba una magnitud del sismo de 4.5. Este resultado fue obtenido por el mecanismo Focal obtenido con inversión de formas de onda, según explica el Geofísico.

“Siempre hay que estar listos para el próximo sismo”, dice el gestor de Riesgos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Rivera.

Él indica que el plan de emergencia familiar es un elemento fundamental para reducir los riesgos ante los sismos que siempre pueden producirse en ciudades como Quito.

Rivera hizo énfasis en que los habitantes de la capital deben tener consciencia de que la ciudad está construida sobre una falla geológica de 60 km de largo.

Esa condición predispone a la capital ecuatoriana a sufrir sismos de diversa magnitud. El plan de emergencia familiar permite reconocer los riesgos que pueda haber en el hogar asociados a movimientos telúricos. Por ejemplo, si hay elementos colgantes (como lámparas) que deban ser ajustados, o soportes de TV que deban estar más firmes, ventanales que habría que asegurar, fisuras que habría que reparar.

También permite establecer de antemano sitios seguros de encuentro adonde acudir luego de un sismo.

Sin embargo, el sismo en Quito tomó por sorpesa a muchos. Así opinan nuestros académicos.

“Durante el sismo de hoy, como todos los días estuve trabajando en mi oficina en el piso 3 de la UASB-E. Al momento del movimiento, no lo pensé dos veces y salí hacia un espacio despejado, no usé el ascensor y le dije a mi compañera de trabajo que bajemos, pues ella no sabía qué hacer. Una vez en espacio seguro esperamos como 20 minutos antes de regresar a las oficinas para verificar si había daños. En la oficina de mi compañera, una bombonera se cayó y en la mía el termo cayó del librero.Ahora estamos un poco más preparados en temas de prevención, pero sí debemos tener más práctica con simulacros y tener encargados de piso o de área para poder reaccionar. El proceso tiene que ser permanente, pues estamos en una zona muy propensa a los sismos y debemos convivir con ellos, pero desde la prevención para que en el caso de que sea algo muy duro podamos reaccionar y salvar vidas”.

Pablo Escandón, Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Mi experiencia es súper interesante, al momento del sismo estaba en un salón de clases, como chilena tengo un poco más de experiencia en lo que es cultura sísmica. Estaba en la oficina con dos estudiantes y empezó a temblar tengo la costumbre de quedarme a esperar si es fuerte o no. Todo mundo salió corriendo y no es así, es muy necesario generar información en lo que es la prevención sísmica porque no siempre hay que salir arrancando, hay que esperar. Es peligroso salir corriendo durante el sismo porque te puedes caer y la gente pasar sobre tí. Hay bastantes cosas que se deben aprender. De las dos estudiantes, una salió corriendo y tuve que calmarla. Nos quedamos sentadas, no salimos hasta que el personal de seguridad nos lo indicó, de acuerdo al protocolo. Por lo general no me asusto en estos casos, porque creo que sí tengo esa cultura respecto a cómo actuar y qué hacer ante un sismo.

Mónica Villar, docente Universidad San Francisco de Quito.

“Queridas familias: Esperamos que se encuentren bien, hoy tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros estudiantes en el momento del temblor y fue de gran ayuda acompañarlos y ver sus reacciones; les pedimos conversar en casa sobre el plan de emergencia familiar y cómo se debe actuar antes, durante y después de una situación de riesgo”.

Mónica Izurieta, Universidad Andina Simón Bolívar

La evacuación se los salones de la @USFQ_Ecuador se dio con calma gracias a protocolos ante emergencias. pic.twitter.com/ysbLLUwCbd — Rod Muñoz-Valencia (@pichunguito) November 23, 2021

Andrés Caicedo, Docente de la Universidad San Francisco de Quito