Créditos de consumo una opción para gastos navideños

martes, noviembre 23, 2021

Tiempo de lectura: 2 minutos

Llega la época navideña, con ello los gatos que siempre se suelen hacer y que mejor opción que acceder aún crédito de consumo siempre y cuando se cuente con una planificación adecuada.

Los créditos de consumo son aquellos que se otorgan a personas naturales para la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva o comercial. De enero a septiembre de este 2021, el crédito de consumo representó el 30,14% del total de colocaciones de crédito, según datos de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

Estos préstamos deben considerarse principalmente para compras de bienes o servicios a largo plazo, sugiere Bertha Romero, especialista en finanzas personales del programa Tus Finanzas.

Por ejemplo, para adquirir vehículos, electrodomésticos, pagos de educación, entre otras compras de ese tipo, que cobran mayor interés entre noviembre y diciembre por la temporada de Black Friday y la Navidad.

“No es recomendable para deudas cortas como compra de alimentos. Para gastos en viaje se recomienda mejor usar ahorros”, dijo la experta.

Es un tipo de crédito que tiene bastante acogida, comenta Romero, por la facilidad para su acceso; sobre todo, si una persona ya tiene un historial crediticio con otros préstamos o por el uso frecuente de tarjetas de crédito.

Para obtener un crédito de consumo beneficioso y que no se convierta en un problema para las finanzas personales es importante tener en cuenta algunas recomendaciones.

Revisar la capacidad de pago; es hacer un balance entre los ingresos que recibe cada mes y los gastos con los que debe cumplir en el mismo periodo, incluido el pago de deudas vigentes, sugiere Romero. Andrés Mortola, couch financiero, explica que la deuda no debe superar el 40% del total de los ingresos.

Planificar el uso del crédito para destinarlo a los fines previstos. En este punto, el experto recomienda también ser prudentes en el manejo de los nuevos recursos.

Evitar solicitar un préstamo de consumo para salir de otras deudas, ya que esto puede complicar la situación financiera.

Indagar sobre las condiciones de crédito en las diferentes entidades bancarias, como tasas de interés y beneficios del crédito, propone Mortola. Esto permitirá elegir un préstamo que mejor se adapte a las necesidades de cada presupuesto.

De acuerdo con datos del BCE, para el mes de septiembre la tasa efectiva máxima, es decir, el límite máximo establecido para el crédito de consumo fue de 17,3%.

Las personas pueden solicitar este tipo de créditos desde 30 días plazo. Según la Superintendencia de Bancos (SB), el mayor monto entregado por estos préstamos es por un plazo mayor a 360 días.

Una vez que se adquiera el crédito, es importante pagarlo a tiempo para evitar caer en mora y, por ende, afrontar costos adicionales, además de ser reportado en las centrales de riesgo.

De acuerdo con los datos de la SB, la morosidad del segmento consumo a septiembre fue de 3,48%, lo que representó 3,3 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior. Esta morosidad para el mes de agosto de 2021, en cambio, fue de 3,81%.