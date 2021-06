Pablo Celi no renunciará a su cargo

El 24 de junio del 2021) el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) pidió al Contralor que dé un paso al costado para poder designar a una nueva autoridad.

“La renuncia oportuna del doctor Celi permitiría subsanar conflictos en el ámbito jurídico y moral”, señaló el organismo.

Para el abogado Ron, esa no es la solución, porque quedaría en acefalía la institución. El jurista dijo que el Cpccs no puede nombrar a un contralor suplente o temporal, pues la Constitución no permite esa figura.

“Por responsabilidad Pablo Celi debería nombrar a un subcontralor y encargarle las funciones de la Contraloría”, indicó Ron.

Actualmente, Celi está recluido en la Cárcel 4, con una orden de prisión preventiva. Él está procesado por presunta delincuencia organizada dentro de una trama de corrupción que habría operado en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de Presidencia.