La Fiscalía investigará como delincuencia organizada la entrega con irregularidades de carnés de discapacidad

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada, para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad, después de las decenas de denuncias del mal uso de estos documentos para acceder a exenciones tributarias y beneficios laborales, según anunció la institución en su cuenta de Twitter. “La Fiscalía inició de oficio una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada, para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad”, aseguró la institución. El Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, por su parte aseguró que se ha decidido suspender temporalmente la emisión de carnés para personas con discapacidad que emitía el Ministerio de Salud Pública tras las denuncias de usarlos para acceder a beneficios de manera irregular. “Hay casos de personas que tienen discapacidad. Conozco del señor Juan De Howit (secretario de Inteligencia) que tiene un marcapasos, pero no puede ser que una persona tiene discapacidad para traer el carro, pero para jugar fútbol no tiene. No me cuadran las cosas”, dijo.











