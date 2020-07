La exoneración de aranceles para vehículos importados con carnés de discapacidad queda suspendida

“¡La corrupción no tiene límites! Tras las denuncias del uso fraudulento de carnets de discapacidad, he dispuesto revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de aranceles para estos casos y detener los autos adquiridos con carnets falsos”, anunció el Presidente Lenín Moreno.

Moreno tomó la decisión luego de que personas obtuvieran los carnés de forma fraudulenta para acogerse a los beneficios tributarios que establece la Ley Orgánica de Discapacidades, como la importación de automóviles sin aranceles y mejoras en las liquidaciones laborales.

Entre las medidas decretadas está la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos; la detención de vehículos importados con carnés fraudulentos; una auditoría del Ministerio de Salud caso por caso; el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables.

Moreno anunció la reforma de todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Y la presentación de las denuncias en la Fiscalía para investigar no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos.

“Se han aprovechado vilmente de las personas con discapacidad que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante lo que ha venido ocurriendo -dijo el Presidente-. No es el monto, no es el sector donde ocurra. La corrupción es un mal que puede carcomer a la sociedad entera y robarse el presente y el futuro de la gente honrada”.

Moreno recordó que en su etapa como Vicepresidente de la República coordinó la elaboración de la Ley Orgánica de Discapacidades. En este cuerpo legal se otorgan beneficios para los integrantes del grupo vulnerable. El organismo encargado de entregar los carnés fue el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), hasta que la carnetización pasó al Ministerio de Salud, en 2013. “El gobierno anterior desmanteló la Misión Manuela Espejo y trasladó las competencias al Ministerio. Las mafias encontraron otro nido para sus fechorías”.