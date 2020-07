El Ministerio de Salud no dará ninguna autorización para el uso del dióxido de cloro contra el Covid-19

Juan Carlos Zavallos, ministro de Salud, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, aseguró que el sistema sanitario en Quito no está colapsado, pues a pesar que ha aumentado la demanda de pacientes por Covid-19, se ha demostrado que existe la capacidad suficiente para atender los requerimientos de la población.

Según Zevallos, en Quito se ha disminuido 10 veces la mortalidad por Covid, pero el proceso de contagio que no puede ser controlado si no se cumplen las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad. “Los contagios van a continuar, no es fácil controlar pero se puede contener, de alguna manera, el incremento en la transmisión del virus; no sabemos cuál será el comportamiento futuro de la pandemia, ningún país el mundo sabe cuál será la tendencia”, dijo.

Zevallos dijo que Ecuador tiene un equipo de 12 expertos que trabaja en recoger las nuevas evidencias científicas que aparecen, respecto de las pruebas de sustancias químicas asociadas con el coronavirus. Y explicó que la Secretaría de Salud, a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), no dará ninguna autorización para el uso de sustancias que puedan afectar la salud de la población, como el caso del dióxido de cloro por más uso ancestral que se le atribuya.

“No hay medicamento, ni sustancia que cure el Covid-19”, dijo.