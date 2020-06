¿Y que hay en el streaming que valga la pena ver?

La emergencia sanitaria retrasó las fechas de lanzamiento de grandes películas y los horarios de producción, aunque no ha afectado los servicios de transmisión (streaming) en línea. Y aquí una lista las mejores películas que están disponibles en Netflix, Amazon, HBO y Hulu. Esto debería ayudarte a pasar entretenido los días aislamiento, ya sea forzado o voluntario.

Netflix

District 9 (2009)

La historia de ciencia ficción de Neill Blomkamp sobre el primer encuentro alienígena de la humanidad fue nominada para cuatro premios Oscar. A diferencia de otras películas de extraterrestres, los visitantes no llegan ahora como invasores ni colaboradores, sino como refugiados de un planeta moribundo. En lugar de trabajar con los extraterrestres, los humanos los segregan en un área sudafricana llamada Distrito 9, donde los son administrados por Multi-National United, una corporación obsesionada con el uso de los alienígenas para avanzar en su tecnología patentada. Cuando un agente de campo de la compañía (Sharlto Copley) contrae un virus misterioso que comienza a convertirlo en un alienígena, debe buscar refugio en el Distrito 9, donde descubre que son maltratados como casi cualquier otro refugiado de este mundo.

Uncut Gems (2019)

Uncut Gems no es para los débiles de corazón. El drama de los hermanos Safdie sobre un joyero adicto al juego es un viaje implacablemente intenso y de alto estrés a través del mundo del juego de alto riesgo.

Howard Ratner (Adam Sandler) es un joyero carismático de la ciudad de Nueva York que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando la estrella de la NBA, Kevin Garnett, se interesa por la adquisición de alto valor más reciente de Howard, creyendo que le traerá suerte, Sandler hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida.

Desafortunadamente, no todos en su vida están dispuestos a esperar esa ganancia inesperada. Howard tiene que realizar un acto de equilibrio precario entre empresas, familiares, cobradores de deudas y más para obtener el pago.

E.T., el extraterrestre (1982)

E.T. no solo es uno de los largometrajes más queridos y recordados de todos los tiempos, sino que además, es una obra maestra de ciencia ficción que adopta un enfoque más suave para el primer encuentro de la humanidad con la vida inteligente en el cosmos Elliott.

(Henry Thomas) es un niño solitario que vive con su madre soltera (Dee Wallace), su hermano mayor Michael (Robert MacNaughton) y su hermana menor Gertie (Drew Barrymore). Un día, cuando está explorando en el patio trasero, Elliott siente que algo lo observa. Efectivamente, una nave espacial extraterrestre en una misión científica a la Tierra ha dejado por error una de las suyas. Dejando a un lado sus temores de la criatura de aspecto extraño, Elliott trabaja para ayudar a que E.T. encuentre su camino a casa antes de que el gobierno pueda localizarlo.

The Silence of the Lambs (1991)

The Silence of the Lambs se convirtió en la tercera película en la historia de la Academia en ganar en cinco nominaciones: la de Mejor película, Mejor director, Mejor guión, Mejor actor y Mejor actriz. Y todo está bien merecido.

Jodie Foster interpreta a Clarice Starling, una de las mejores estudiantes de la academia de entrenamiento del FBI, cuyos astutos análisis de asesinos en serie le asignan una tarea de investigación de un asesino cruel apodado Buffalo Bill.

Creyendo que otro asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter, puede tener una idea del caso, el supervisor de Clarice sugiere que también entreviste a Lecter. Lecter sabe sobre Buffalo Bill, pero su información tiene un precio. El psiquiatra inteligente quiere ser trasladado a un centro más cómodo y hablar con Clarice sobre su pasado. Profundizando en su psique, Lecter identifica las vulnerabilidades de Clarice y explota sus recuerdos para encontrar su camino hacia la libertad.

Da 5 Bloods

La nueva película de Spike Lee llega a Netflix el 12 de junio. Esta producción se centra en un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam que regresan al país para recuperar los restos de su líder del escuadrón caído y el tesoro enterrado que dejaron atrás durante la guerra.

Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr. y Norm Lewis protagonizan la película que Lee dice que no es “irrespetuosa con ninguna película de Vietnam que se que se haya hecho antes, excepto tal vez con The Green Berets con John Wayne”.

Amazon Prime Video

Crawl (2019)

Te disculparíamos si, después de ver los trailers de esta película llenos de caimanes gigantes que devoran hombres, te lo pensaras mejor y dijeras: “Tal vez no me interesa…”. Sin embargo, debes ya saber que Crawl es un producto del director de The Hills Have Eyes, Alexandre Aja, y del creador de Evil Dead, Sam Raimi. Éxito comercial y crítica sorprendentemente buena, Crawl es un éxito de taquilla de terror natural que vale la pena ver. Cuando un gigantesco huracán golpea la ciudad de Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora la orden de evacuación para buscar a su padre desaparecido (Barry Pepper). Cuando lo encuentra gravemente herido en la casa de su familia, quedan atrapados por las inundaciones. Sin embargo, a medida que sube el agua, descubren una amenaza aún mayor: un auténtico ejército de implacables y enormes caimanes.

The Goldfinch

Aunque tuvo un lanzamiento en los cines, Amazon adquirió The Goldfinch para reempaquetarlo como Amazon Original. Basado en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Donna Tartt, la película sigue a Theodore Decker, un joven que perdió a su madre a los 13 años en un atentado ocurrido en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La tragedia lo sigue a lo largo de su vida, enviándolo a una odisea de dolor, culpa, reinvención y redención. A pesar de todo, se aferra a una pieza tangible de esperanza –y angustiosa ancla de culpa– en la forma de una pintura invaluable de un jilguero.

Knives Out (2019)

El escritor y director Rian Johnson (Brick, Looper) le da al clásico “misterioso asesinato al estilo Agatha Christie” un giro moderno en esta historia sobre un famoso novelista del crimen cuya muerte inesperada después de una reunión familiar hace a todos los presentes sospechosos. Daniel Craig retrata al brillante detective Benoit Blanc, cuya investigación va sacando a la luz la profunda disfunción de la familia. Pasarás buena parte del tiempo tratando de adivinar quién es el asesino en esta obra que cuenta con un elenco espectacular, con actuaciones memorables de todos y cada uno de los actores involucrados.

The Lighthouse (2019)

Robert Eggers sigue su sorprendente éxito de terror obtenido con The Witch con esta película igualmente inquietante y atmosférica sobre aislamiento y tormento. Ambientada en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, la película sigue a dos fareros (Willem Dafoe y Robert Pattinson) mientras intentan mantener un faro y su cordura antes de ser relevados del deber. Dafoe y Pattinson aprovechan al máximo la oportunidad actoral que les da el guión, mientras que la dirección misteriosa e intencional de Eggers hace que éste sea un film extravagante e inquietante a la vez.

How to Train Your Dragon (2010)

La franquicia How to Train Your Dragon cuenta con hasta cuatro películas, y cada una es más que digna de tu atención. Hiccup (Jay Baruchel) es un joven vikingo que, en lugar de cazar dragones como el resto de su gente, se hace amigo de uno de los más feroces de su clase después de herirlo en el bosque. Mientras Hipo intenta ayudar al dragón a recuperarse, descubre que estas criaturas tienen muchos más secretos de los que él o cualquier otra persona en su pueblo piensa. Se supone que los humanos y los dragones son enemigos mortales, pero Hiccup está decidido a demostrar al mundo que los dragones son más bien nuestros amigos.

HBO

Joker (2019)

La historia del origen de Todd Phillips como el enemigo más grande de Batman fue nominada para 11 Oscars, incluida una estatuilla –ganada– como Mejor Actor para Joaquin Phoenix. Este Joker, de hecho, brilla más cuando expone la hipocresía de la filantropía y la subyugación de los enfermos mentales. Ambientada mucho antes del surgimiento del hombre-murciélago, en este Gotham es el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, quien maneja los hilos, y no es precisamente parecido a lo que Bruce será algún día. Después de ser despedido de su trabajo de payaso callejero, Arthur Fleck (Phoenix) se encuentra atrapado con Wayne y la sociedad corrupta que representa, enviando a Fleck a una espiral descendente de revolución y crimen que acabarán convirtiéndolo en el villano más temido de Gotham.

Bad Education (2019)

Hugh Jackman y Allison Janney brillan en este destacado TIFF que HBO adquirió para un lanzamiento simultáneo de cines y de streaming. Basado en una historia real, en Bad Education vemos al querido superintendente (Jackman) del distrito escolar de Roslyn de Nueva York y a su personal, amigos y parientes mientras, todo mientras se convierten en los principales sospechosos en el mayor escándalo de malversación de fondos de la escuela pública en la historia de Estados Unidos.

BlacKkKlansman

Cuando Ron Stallworth (John David Washington) se convierte en el primer oficial afroamericano en el Departamento de Policía de Colorado Springs, hace algo completamente inusual: se infiltra en el Ku Klux Klan. Para hacer contacto cara a cara con el grupo de odio, Stallworth recluta a Flip Zimmerman (Adam Driver). Por improbable que parezca, BlacKkKlansman de Spike Lee se basa en la historia real que el verdadero Stallworth narra en sus memorias de 2014. Con su ingenio característico y su perspicaz visión, Lee forja un poderoso mensaje sobre la naturaleza del racismo estadounidense junto con un drama de comedia y crimen bastante entretenido.

Ready or Not (2019)

Después de que Get Out (2017) estableciera un nuevo estándar para las películas de terror, en 2019 y 2020 se produjo una extraña racha de spin-offs de The Deadliest Game, con películas centradas en humanos haciendo cacerías rituales de otros humanos. Ready or Not fue una de los primeros y mejores en esta carrera. Samara Weaving interpreta a una recién casado cuya noche de bodas toma un giro inesperado cuando se ve obligada a participar en un juego de escondite en el hogar de suegros, gente extremadamente rica y excéntrica. Sin embargo, su versión de este juego es completamente distinta a la que estamos acostumbrados.

Crazy Rich Asians

Rachel (Constance Wu) está emocionada de ir a Singapur con su novio Nick (Henry Golding) a la boda de su mejor amigo, pero cuando llegan allí, se encuentra con una gran sorpresa. Por un lado, su novio es uno de los solteros más solicitados en Singapur. Por otro lado, su madre Eleanor (Michelle Yeoh) está totalmente en contra de que Rachel tenga algo que ver con su hijo. Crazy Rich Asians se convirtió en un imán de premios después de su lanzamiento, todos más que merecidos en esta hermosa y atractiva comedia romántica que se destaca como el pináculo de un género a menudo destrozado. Yeoh, en particular, ofrece una actuación estelar como la obstinada matriarca que se interpone en el camino de las aspiraciones románticas de la heroína.

Hulu

Portrait of a Lady on Fire (2019)

Nominada a la prestigiosa Palme d’Or en el Festival de Cine de Cannes 2019, Portrait of a Lady on Fire es un drama de época brillante que presenta actuaciones poderosas y una dirección fascinante. Es 1770 en Francia y una joven pintora, Marianne (Noémie Merlant) se encarga de pintar el retrato de boda de Héloïse (Adèle Haenel). Sin embargo, Héloïse es una novia renuente que acaba de abandonar el convento, y Marianne debe pintarla sin el conocimiento de Héloïse. Marianne pinta en secreto día a día, observando y pasando tiempo con Héloïse hasta que pronto se dan cuenta de que puede haber algo más que amistad. Las dos mujeres se acercan cada vez más mientras comparten los últimos momentos de libertad de Héloïse antes de la boda.

Parasite (2019)

La ganadora de la Mejor Película en la 92ª edición de los Premios de la Academia es un thriller brutal, estimulante y magistralmente filmado que explora la división de clases a través de las experiencias de una familia surcoreana que trabaja para una familia rica y cuyas vidas no pueden ser más diferentes. Si bien el primer acto está salpicado de humor, el tono general de la película es todo menos eso, particularmente después de que un descubrimiento impactante convierta la crisis de la familia en algo mucho más siniestro.

Natural Born Killers (1994)

La crónica frenética de Oliver Stone de una pareja de asesinos en serie en Estados Unidos no fue particularmente apreciada por los críticos. Sin embargo, los espectadores casuales adorarán esta mirada profundamente satírica (y grotesca) de la violencia en los Estados Unidos. Si no lo supieras con antelación, podrías pensar que Natural Born Killers fue una película de Tarantino. Además: Woody Harrelson, Juliette Lewis y Robert Downey Jr. brillan en plena juventud.

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

El Sr. Rogers tuvo un momento prolongado en los últimos años de la década de 2010 con el aclamado documental Won’t You Be My Neighbor?, así como el nominado al Oscar de Tom Hanks recreando el ícono del espectáculo infantil en A Beautiful Day in the Neighborhood. Ambas películas son conmovedoras en extremo. Cuando al periodista de investigación Lloyd Vogel (Matthew Rhys) se le asigna realizar un perfil sobre Fred Rogers, encara su entrevista con escepticismo. Y es que ¿cómo podría alguien ser tan bondadoso? Sin embargo, el conocer al Sr. Rogers y conectarse con él durante todo el proceso de la entrevista, destruye todas sus barreras. A través de la empatía y amabilidad del Sr. Rogers, Vogel encuentra una manera de reconciliarse con su propio pasado doloroso.

Shirley (2020)

Basado en los acontecimientos de la vida de la aclamada autora de terror Shirley Jackson (The Haunting of Hill House), Shirley sigue al personaje principal (interpretado por Elisabeth Moss) y a su esposo Stanley (Michael Stuhlbarg). Después de mudarse a una pequeña ciudad universitaria de Vermont –donde Stanley será profesor– éste le ofrece a Fred y Rose (Logan Lerman y Odessa Young) alojamiento y comida gratis, siempre y cuando se comprometan a cuidar de su esposa.

Tomado de Digital Trends