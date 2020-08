¿Qué ver el fin de semana en Netflix, Amazon Prime, HBO y Hulu? La lista de Digital Trends

La pandemia de COVID-19 retrasó las fechas de lanzamiento de varias películas, aunque no ha afectado negativamente a los servicios de transmisión (streaming) en línea, sino más bien al contrario: a medida que las principales ciudades de todo el mundo hacían sendos llamados a practicar el “distanciamiento social”, muchos nos hemos visto en la obligación de permanecer en nuestras casas durante semanas, lo cual significa que no hay mejor momento para ponerse al día con esas películas que hemos ido dejado pendientes .

En la siguiente lista, hemos reunido las 20 mejores películas que están disponibles en Netflix, Amazon, HBO y Hulu esta semana Esto debería ayudarte a pasar entretenido los días aislamiento, ya sea forzado o voluntario.

Netflix

The Old Guard (2020)

Netflix se sumerge en la narración de superhéroes con esta película original protagonizada por Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts y Chiwetel Ejiofor. Basada en el cómic del mismo nombre de Greg Rucka, The Old Guard sigue a cuatro mercenarios inmortales que han protegido en secreto al mundo del peligro durante toda su existencia. Pero cuando descubran que otro inmortal los “despertó” y los identificó, tendrán que luchar también por su libertad y sus vidas.

Netflix

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

El célebre director de videos musicales francés Michel Gondry y el legendario escritor estadounidense Charlie Kaufman se unieron para este romance tragicómico sobre una pareja que está empeñada en olvidarse mutuamente. Eternal Sunshine es visualmente espectacular, brillantemente perceptiva y, además, realiza un examen doloroso de la resistencia del amor y el núcleo cruel de la naturaleza humana.

Cuando Joel (Jim Carrey) se entera de que su ex, Clementine (Kate Winslet), se ha sometido a un procedimiento experimental para borrar de su memoria sus años de relación, Joel decide vengativamente hacer lo mismo. Casi tan pronto como comienza el procedimiento, lo duda, ya que prefiere vivir con el recuerdo de un ex amor a vivir sin haber sentido ese amor en absoluto. Su búsqueda para descarrilar el procedimiento mientras está inconsciente es divertida y perturbadora, ya que él y la reconstrucción de su cerebro de Clementine repiten su relación y su futuro mientras sus recuerdos están literalmente siendo arrancados. Eternal Sunshine es profundamente conmovedora y cuenta con un par de giros increíbles.

Netflix

Nightcrawler (2014)

Louis Bloom (Jake Gyllenhaal) es un carroñero moderno. Sobrevive en Los Ángeles de la carroña informativa hasta que tropieza con una nueva carrera como camarógrafo. Esta nueva carrera nocturna implica estar atento a la radio de la policía para ser el primero en llegar a la escena de hechos impactantes y crímenes espeluznantes, cosa que se le da bastante bien. Cuando él llama la atención de un director de noticias local (Rene Russo), le incentiva a exacerbar los peores impulsos para mejorar los índices de audiencia, empujando a Louis a extremos espantosos por un puñado más de dólares.

Netflix

Uncut Gems (2019)

Uncut Gems no es para los débiles de corazón. El drama de los hermanos Safdie sobre un joyero adicto al juego es un viaje implacablemente intenso y de alto estrés a través del mundo del juego de alto riesgo.

Howard Ratner (Adam Sandler) es un joyero carismático de la ciudad de Nueva York que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando la estrella de la NBA, Kevin Garnett, se interesa por la adquisición de alto valor más reciente de Howard, creyendo que le traerá suerte, Sandler hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida.

Desafortunadamente, no todos en su vida están dispuestos a esperar esa ganancia inesperada. Howard tiene que realizar un acto de equilibrio precario entre empresas, familiares, cobradores de deudas y más para obtener el pago.

Netflix

Da 5 Bloods

La nueva película de Spike Lee llega a Netflix el 12 de junio. Esta producción se centra en un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam que regresan al país para recuperar los restos de su líder del escuadrón caído y el tesoro enterrado que dejaron atrás durante la guerra.

Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr. y Norm Lewis protagonizan la película que Lee dice que no es “irrespetuosa con ninguna película de Vietnam que se que se haya hecho antes, excepto tal vez con The Green Berets con John Wayne”.

Netflix

Amazon Prime Video

Crawl (2019)

Te disculparíamos si, después de ver los trailers de esta película llenos de caimanes gigantes que devoran hombres, te lo pensaras mejor y dijeras: “Tal vez no me interesa…”. Sin embargo, debes ya saber que Crawl es un producto del director de The Hills Have Eyes, Alexandre Aja, y del creador de Evil Dead, Sam Raimi. Éxito comercial y crítica sorprendentemente buena, Crawl es un éxito de taquilla de terror natural que vale la pena ver. Cuando un gigantesco huracán golpea la ciudad de Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora la orden de evacuación para buscar a su padre desaparecido (Barry Pepper). Cuando lo encuentra gravemente herido en la casa de su familia, quedan atrapados por las inundaciones. Sin embargo, a medida que sube el agua, descubren una amenaza aún mayor: un auténtico ejército de implacables y enormes caimanes.

Amazon

Capone (2020)

Al Capone puede ser el gángster más imitado y narrado en Hollywood, aunque este Capone es una mirada un poco más sensible al notorio líder de la mafia de Chicago. Esta película de 2020 sigue a Alphonse Capone (Tom Hardy) en sus últimos días, presa dela demencia después de una década en prisión. Capone está obsesionado con su pasado violento, que revive a través de los recuerdos fragmentados y atormentadores que nadan en su cerebro. Dirigida por Josh Trank, la película también está protagonizada por Matt Dillon, Linda Cardellini y Kyle MacLachlan.

Amazon

Knives Out (2019)

El escritor y director Rian Johnson (Brick, Looper) le da al clásico “misterioso asesinato al estilo Agatha Christie” un giro moderno en esta historia sobre un famoso novelista del crimen cuya muerte inesperada después de una reunión familiar hace a todos los presentes sospechosos. Daniel Craig retrata al brillante detective Benoit Blanc, cuya investigación va sacando a la luz la profunda disfunción de la familia. Pasarás buena parte del tiempo tratando de adivinar quién es el asesino en esta obra que cuenta con un elenco espectacular, con actuaciones memorables de todos y cada uno de los actores involucrados.

Amazon

The Lighthouse (2019)

Robert Eggers sigue su sorprendente éxito de terror obtenido con The Witch con esta película igualmente inquietante y atmosférica sobre aislamiento y tormento. Ambientada en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, la película sigue a dos fareros (Willem Dafoe y Robert Pattinson) mientras intentan mantener un faro y su cordura antes de ser relevados del deber. Dafoe y Pattinson aprovechan al máximo la oportunidad actoral que les da el guión, mientras que la dirección misteriosa e intencional de Eggers hace que éste sea un film extravagante e inquietante a la vez.

Amazon

Inception (2010)

Esta aventura de Christopher Nolan se convirtió casi en un género y un movimiento cultural en sí mismo. No hay que olvidar que la misma palabra “inception” no existía antes de la película Inception. La enorme taquilla y el éxito de la crítica es la cumbre Nolan, con deslumbrantes efectos especiales, una narrativa complicada, una mala dirección intencionada y un montón de preguntas abiertas. Eso es parte de la diversión. Leonardo DiCaprio tiene una actuación sobresaliente como un ladrón que se especializa en una innovadora tecnología para compartir sueños, entrando en la mente de sus objetivos para robar su información más valiosa. Cuando lo contratan para un último trabajo particularmente difícil, su pasado literalmente volverá a perseguirlo.

HBO

An American Pickle (2020)

Seth Rogen interpreta a dos hombres de diferentes generaciones en la primera película original de HBO Max. Originalmente, Sony planeaba lanzar An American Pickle en los cines, pero como estos permanecen cerrados debido a la pandemia, cambiaron los planes a un lanzamiento de HBO Max. El primer hombre que interpreta Rogen es un trabajador inmigrante en una fábrica que accidentalmente es encurtido y conservado durante 100 años hasta que revive en la actual Brooklyn. El segundo hombre que interpreta Rogen es el tataranieto de ese primer hombre, un programador de computadoras que no tiene absolutamente nada en común con su tatarabuelo. Aún así, hará todo lo posible para aclimatar a su antepasado al mundo moderno.

HBO Max

Bad Education (2019)

Hugh Jackman y Allison Janney brillan en este destacado TIFF que HBO adquirió para un lanzamiento simultáneo de cines y de streaming. Basado en una historia real, en Bad Education vemos al querido superintendente (Jackman) del distrito escolar de Roslyn de Nueva York y a su personal, amigos y parientes mientras, todo mientras se convierten en los principales sospechosos en el mayor escándalo de malversación de fondos de la escuela pública en la historia de Estados Unidos.

HBO GO HBO Now

Jojo Rabbit (2019)

Jojo Rabbit es probablemente la película más encantadora que jamás verás sobre las Juventudes Hitlerianas. No bromeamos. Nominada a seis premios Oscar en 2020 –incluida Mejor Película– Jojo Rabbit es una mirada divertida y entrañable al nacionalismo ciego y lo dañino que puede llegar a ser para los niños y la sociedad. Jojo es un pequeño y orgulloso nazi que es tan leal al partido que el propio Adolf Hitler es su amigo imaginario. Cuando descubre que su madre alberga a una joven judía en la casa, el mundo entero de Jojo se pone patas arriba: ella parece no tener un aspecto demoníaco y, de hecho, parece ser bastante inteligente y muy, muy guapa. Obligado a confrontar su nacionalismo ciego mientras la guerra se vuelve contra Alemania, Jojo entra en una auténtica crisis existencial.

HBO

Ready or Not (2019)

Después de que Get Out (2017) estableciera un nuevo estándar para las películas de terror, en 2019 y 2020 se produjo una extraña racha de spin-offs de The Deadliest Game, con películas centradas en humanos haciendo cacerías rituales de otros humanos. Ready or Not fue una de los primeros y mejores en esta carrera. Samara Weaving interpreta a una recién casado cuya noche de bodas toma un giro inesperado cuando se ve obligada a participar en un juego de escondite en el hogar de suegros, gente extremadamente rica y excéntrica. Sin embargo, su versión de este juego es completamente distinta a la que estamos acostumbrados.

HBO Go HBO Now

Harriet (2019)

Aunque recibió cierta reacción por tratar a la legendaria abolicionista Harriet Tubman más como una heroína de acción que como una activista, Harriet nos trae la historia de uno de los personajes más grandes de Estados Unidos. Cynthia Erivo fue nominada a un Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación de Tubman en esta película biográfica que sigue a la heroína del Underground Railroad desde su escape de la esclavitud a sus muchas y peligrosas misiones para liberar esclavos.

HBO Go HBO Now

Hulu

The Assistant (2019)

The Assistant es un relato –apenas ficticio– de que significa trabajar para un ejecutivo de Hollywood tipo Harvey Weinstein. Jane (Julia Garner) es una recién graduada universitaria y productora de cine aspirante. Cuando consigue el trabajo de sus sueños como asistente junior de un poderoso magnate del entretenimiento, cree que está en el mejor camino posible. Pero a medida que sigue su rutina diaria de preparar café, ordenar el almuerzo y tomar mensajes, se vuelve cada vez más consciente del horrible patrón de abuso que constantemente amenaza su posición. Trabajar como asistente de Hollywood no es para nada gratificante, y la degradación constante va demasiado lejos.

Hulu

Monster’s Ball (2001)

Halle Berry ganó un Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de una camarera llamada Leticia, la cual se enamora de un guardia de prisión blanco y racista (Billy Bob Thornton). Sin embargo, el giro es que el guardia también es el hombre que ejecutó al difunto esposo de Leticia. Cuando el guardia se da cuenta de los sentimientos que está experimentando por esta hermosa joven, se ve obligado a reexaminar su repelente actitud.

Hulu

Palm Springs (2020)

Esta nueva película original de Hulu da un toque fresco y único a algunos lugares comunes gastados en las típicas comedias románticas de bodas. El despreocupado Nyles y la renuente dama de honor Sarah tienen un encuentro casual en una boda en Palm Springs, lo cual se vuelve mucho más grande cuando se dan cuenta de que están atrapadas en un bucle de tiempo. De repente, no pueden escapar del lugar, viviendo el mismo día una y otra vez, encontrándose con algunas verdades sombrías sobre sí mismos a la vez que forjan un camino juntos.

Hulu

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

El Sr. Rogers tuvo un momento prolongado en los últimos años de la década de 2010 con el aclamado documental Won’t You Be My Neighbor?, así como el nominado al Oscar de Tom Hanks recreando el ícono del espectáculo infantil en A Beautiful Day in the Neighborhood. Ambas películas son conmovedoras en extremo. Cuando al periodista de investigación Lloyd Vogel (Matthew Rhys) se le asigna realizar un perfil sobre Fred Rogers, encara su entrevista con escepticismo. Y es que ¿cómo podría alguien ser tan bondadoso? Sin embargo, el conocer al Sr. Rogers y conectarse con él durante todo el proceso de la entrevista, destruye todas sus barreras. A través de la empatía y amabilidad del Sr. Rogers, Vogel encuentra una manera de reconciliarse con su propio pasado doloroso.

Hulu

Shirley (2020)

Basado en los acontecimientos de la vida de la aclamada autora de terror Shirley Jackson (The Haunting of Hill House), Shirley sigue al personaje principal (interpretado por Elisabeth Moss) y a su esposo Stanley (Michael Stuhlbarg). Después de mudarse a una pequeña ciudad universitaria de Vermont –donde Stanley será profesor– éste le ofrece a Fred y Rose (Logan Lerman y Odessa Young) alojamiento y comida gratis, siempre y cuando se comprometan a cuidar de su esposa.