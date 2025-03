Oscar 2025: horarios, nominados y dónde ver la entrega de premios de la Academia

sábado, marzo 1, 2025

Este año, la ceremonia de los premios Oscar también podrá verse en vivo vía streaming

La 97ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo este domingo 2 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en un evento que congregará a lo mejor del cine mundial.

El encargado de conducir los Premios Oscar 2025 es el carismático Conan O’Brien. La Academia de Hollywood anunció su elección en diciembre pasado, y destacó su “ingenio afilado y su amor por el cine”.

O’Brien, conocido por su particular sentido del humor, ha bromeado sobre su papel en la gala: “Prometo que haré reír a la gente al menos tres veces… no más, no menos”.

Presentadores de lujo

Como siempe, los Oscars han convocado a destacadas celebridades y a antiguos ganadores para presentar a los flamantes vencedores de cada categoría.

Entre los nombres confirmados se encuentran Harrison Ford, Gal Gadot, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Oprah Winfrey, Emma Stone y Zoe Saldaña.

La responsabilidad de anunciar a los laureados también recaerá en Rachel Zegler, Joe Alwyn, Dave Bautista, Halle Berry, Penélope Cruz, Ben Stiller y Nick Offerman, este último como voz oficial en la gala.

¿Qué pasó con las actuaciones musicales en los Oscar 2025?

A diferencia de otros años, en esta edición no se interpretarán en vivo los temas nominados a Mejor Canción Original. Sin embargo, la Academia ha preparado una serie de espectáculos para entretener a la audiencia.

Queen Latifah liderará un homenaje a Quincy Jones, quien recibirá un Oscar honorífico. Además, artistas como Doja Cat, Lisa (de Blackpink), Raye, Ariana Grande y Cynthia Erivo subirán al escenario para brindar presentaciones especiales.

¿A qué hora iniciará la alfombra roja?

La llegada de las celebridades al teatro Dolby de los Ángeles podrá ser registrada en directo por E! News desde las 4 p.m. ET/1 p.m. PT.

También podrás acceder al recuento de los mejores looks en las redes sociales de las estrellas.

Horarios de los Premios Oscar 2025

La ceremonia televisada de los Oscar comenzará algunas horas después y tiene una duración superior a las tres horas. Aquí podrás ver los horarios respectivos según tu país de residencia.

México : 6:00 p.m. (hora central)

: 6:00 p.m. (hora central) Colombia : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Perú : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Venezuela : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Chile : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Argentina : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Paraguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

¿Dónde ver en vivo los Premios Oscar 2025?

La entrega de premios de la Academia se transmitirá en vivo a través de ABC y Hulu en Estados Unidos. En caso de América Latina, el canal autorizado (en televisión de pago) es TNT; mientras que en streaming, la opción es Max.

Los favoritos y las principales nominaciones

La contienda por el premio a Mejor Película está más reñida que nunca. Según los expertos, Anora parte como favorita tras su dominio en premios clave como el PGA, DGA y los Spirit Awards. Sin embargo, El brutalista y Cónclave también tienen posibilidades de llevarse la estatuilla más codiciada de la noche.

En la categoría de Mejor Actriz, Demi Moore (La sustancia) es la principal candidata, aunque Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (Todavía estoy aquí) podrían dar la sorpresa. En cuanto a Mejor Actor, Adrien Brody (El brutalista) es el favorito, pero Timothée Chalamet (Un completo desconocido) ha ganado fuerza tras llevarse el SAG.

En las categorías de reparto, Zoe Saldaña (Emilia Pérez) lidera la carrera a Mejor Actriz de Reparto, mientras que Kieran Culkin (A Real Pain) es el máximo candidato a Mejor Actor de Reparto.

Una de las nominaciones que ha generado mayor atención es la de Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, quien se convirtió en la primera actriz trans en ser nominada a un Oscar. Sin embargo, su campaña ha estado rodeada de controversia debido a tweets antiguos que generaron polémica en redes sociales.

Puedes ver los nominados de más categorías aquí.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/entretenimiento/2025/02/28/oscar-2025-horarios-nominados-y-donde-ver-la-entrega-de-premios-de-la-academia/