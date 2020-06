El COE evita imponer nuevas restricciones en Quito

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que no se han aprobado nuevas medidas de restricción para Quito durante el desconfinamiento de la emergencia sanitaria para mitigar la propagación del Covid-19, pero sí se ha decidido fortalecer el control y aplicar restricciones de circulación en El Panecillo, el Centro Histórico, Chilibulo, La Ecuatoriana, donde se ha detectado crisis por la falta de cumplimiento de las reglas biosanitarias.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se ha tomado la decisión para aplicar un aumento de controles en cuanto al Centro Histórico, donde existiría una cantidad creciente de número de casos.

La ministra María Paula Romo, el alcalde y el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, mantuvieron una reunión para analizar la situación de contagios y la saturación del sistema de salud en la capital.

“Las autoridades no podemos, a estas alturas de la pandemia, poner un policía o un agente metropolitano detrás de cada ciudadano. Todos los días luchamos con libadores, todos los días luchamos con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones”, dijo el alcalde Yunda.

El Municipio de la capital organizará campañas de concienciación en conjunto con autoridades nacionales. “Podemos seguir incrementando el número de camas, de unidades de cuidados intensivos, de pruebas y de contratación de personal sanitario. Seguir coordinando y lo seguiremos haciendo. Pero no es posible que a estas alturas el ciudadano esté a escondidas de la autoridad”, dijo.

“Si se siente mal, si tiene dificultad de respirar. Si ha empezado con tos o si tiene fiebre, no se quede en casa. Tiene que ir al subcentro de salud más cercano. Ahí les vamos a atender. Esto es lo que se llama la vigilancia activa. La responsabilidad de no contagiar a los vecinos es donde podemos contener esta pandemia. No esperen, vayan. Hay suficiente personal y adecuado número de camas y unidades de cuidados intensivos que estamos preparando. Quizá no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requiere una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencias en los hospitales, a las completas de hospitalización, para recibir a esos pacientes. No debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece”, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.