Covid-19 y EMBI+: ¿shocks temporales para la economía?

Universidad San Francisco de Quito

Ph.D. in Economics,Queen Mary, University of London,2017.M.Sc. in Economics,Barcelona Graduate School of Economics,2012.M.A. in Development Economics,Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),2010.B.S. in Economics,Pontificia Universidad Católica del Ecuador,2008.

Assistant Professor, School of Economics (January2017- Present), Universidad San Francisco de Quito.Teaching Assistant, School of Economics and Finance (September2012- November2016), Queen MaryUniversity of London.Adjunct Professor, Department of Economics (September2010- July2011), Universidad de las Améri-cas.Instructor, Department of Economics (August2010), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.Instructor, Center of Fiscal Studies (June2010- January2011), Internal Revenue Service of Ecuador.Specialist, Center of Fiscal Studies (May2010- July2011, Internal Revenue Service of Ecuador.Specialist, Department of Democratic Reform of the State (May2009- April2010), National Secretaryof Planning and Development of Ecuador.Analyst, Center of Fiscal Studies (January2008- July2008), Internal Revenue Service of Ecuador