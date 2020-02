‘Parasite’ y Phoenix, los premiados en los Oscar

Joaquin Phoenix ganó el Óscar al mejor actor por su impresionante trabajo en Joker, con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), en la 92ª edición de los Premios Oscar 2020.

En su discurso, lanzó un mensaje de unidad, diciendo que cualquiera que sea la causa que defienda cualquier persona –ya sea desigualdad de género, racismo o derechos de los animales– “estamos hablando de la lucha contra la injusticia”. “Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, dijo. Una frase escrita por su hermano cuando tenía 17 años le sirvió a Phoenix para cerrar un emotivo discurso: “Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz”.

La primera persona en ganar un Oscar por interpretar al personaje de Joker fue Heath Ledger, quien lo ganó de forma póstuma en 2009 por su papel en The Dark Knight. Esta es la segunda vez que dos actores ganan un Oscar por interpretar al mismo personaje. Phoenix figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Óscar ya que había arrasado en la temporada de premios: venció en los Globos de Oro (mejor actor dramático), los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG.

Además de a Banderas, que llegó hoy a la gran fiesta del cine con la primera nominación de su carrera, Phoenix derrotó también a Adam Driver (Marriage Story), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… in Hollywood) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

También estuvo fabuloso en las anteriores tres ocasiones en que no se pudo llevar la estatuilla: “Gladiator” (2000) “Walk the Line” (2005) y “The Master” (2012). Pero en Joker, del director Todd Phillips, Phoenix dio un recital abrumador de interpretación al ponerse en la piel del maquiavélico y retorcido villano de Batman. Joker se convirtió en un fenómeno en todo el mundo y con $1.078 millones recaudados es la cinta para adultos más taquillera de la historia.

Por otro lado, la aclamada película surcoreana ‘Parasite’ se convirtió en el primer filme en idioma extranjero en triunfar en la categoría mejor película de los premios Oscar. Durante la gala, que se celebró en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el largometraje de Bong Joon-Ho, que habla sobre las brechas sociales, cosechó cuatro estatuillas, incluida la de mejor director.

Asimismo, Renée Zellweger se llevó el premio a mejor actriz por Judy, mientras que Brad Pitt y Laura Dern triunfan en los papeles secundarios. Las españolas Klaus y Dolor y gloria se quedaron sin galardón.

Por segundo año consecutivo, los Oscar no contaron con un anfitrión. Los premios fueron entregados por ganadores de ediciones anteriores. A las 20:00 inició la gala la cantante Janelle Monae con un número musical dedicado a los Oscar. Los atuendos de sus bailarines estuvieron inspirados en algunos de los filmes nominados.

El rapero Eminem animó la gala interpretando Lose Yourself, uno de sus temas más populares, con el que hizo cantar y bailar a la audiencia del Teatro Dolby y por el que, al finalizar, recibió una ovación de pie de todos los asistentes.

Ganadores de los Oscar

MEJOR PELÍCULA

Parasite

MEJOR DIRECTOR

Bonh Joon Ho (Parásitos)

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger (Judy)

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix (Joker)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Laura Dern (Historia de un matrimonio)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Parásitos (Corea del Sur)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Toy Story 4

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Parásitos

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Jojo Rabbit

MEJOR FOTOGRAFÍA

1917

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Mujercitas

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘Learning to skateboard in a warzone (If you´re a girl)’

MEJOR MONTAJE

Le mans’ 66

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El escándalo (Bombshell)

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Joker

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

‘Rocketman’ (Elton John)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Érase una vez en Hollywood

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Hair love

MEJOR CORTOMETRAJE

The Neighbor’s window

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

1917

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Le mans’66

MEJORES EFECTOS VISUALES

1917