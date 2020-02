¿Por qué Ecuador no puede proteger su Patrimonio?

Universidad Andina Simón Bolívar

PhD en Historia, University of Michigan, Ann Arbor; Maestro en Historia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador (FLACSO-E); Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Profesor Principal del Área de Historia.

Coordinador del Programa de Doctorado en Historia Latinoamericana (2014).

Coordinador de la Maestría en Estudios Latinoamericanos (1996-97).

Coordinador Académico de la Universidad Andina (2000-03).

Director del Área de Historia (2004-08; 2010-13).

Coordinador de la Especialización Superior en Historia (2009-12) y Maestría en Historia (2010-12).

Editor de Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia (desde 1994).

Editor de la Biblioteca de Historia (colección coeditada por la Universidad Andina y la Corporación Editora Nacional, (desde 2004).

Fue presidente de la Asociación de Historiadores del Ecuador (ADHIEC), 2002-2004.

En la Universidad Andina

- La Independencia en los países andinos: nuevas perspectivas , OTROS , Bucaramanga , Universidad Andina Simón Bolívar / Organización de Estados Iberoamericanos , 2004 , 262 p. , formato: 17 x 24 cm , ISBN: 978-9978-19-334-1

- Etnicidad y poder en los países andinos , OTROS , Quito , Universidad Andina Simón Bolívar / Universidad de Bielefeld / Corporación Editora Nacional , 2007 , 295 p. , formato: 15 x 21 cm , ISBN: 978-9978-19-178-1

Otras publicaciones

- “La fragilidad de las huellas de la memoria y la incuria en el manejo de los archivos históricos en Ecuador”, en Santiago Cabrera Hanna, edit., Patrimonio Cultural, memoria local y ciudadanía, Quito, Centro cívico Ciudad Alfaro – Corporación Editora Nacional – Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2011.

- “La politización del problema obrero. Los trabajadores quiteños entre la identidad pueblo y la identidad clase (1931-1934)”, en Simón Pachano, comp., Ciudadanía e Identidad, Quito, FLACSO, 2003.

Publicaciones en revistas

- “Revistas académicas y escritura de la historia en Ecuador: la contribución del Boletín de la Academia Nacional de Historia (1918-20) y Procesos: revista ecuatoriana de historia (1991)”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 40 (suplemento 1, 2013): 169-201.

- “La conmemoración del primer centenario de la Independencia ecuatoriana: los sentidos divergentes de la memoria nacional”, Historia Mexicana, No. 237 (jul-sep 2010): 473-524.

- “La irrupción del testimonio en América Latina: intersecciones entre historia y memoria. Presentación del dossier ‘Memoria, historia y testimonio en América Latina”, Historia Crítica, No. 40 (ene-abr 2010): 10-19.

- “Pasado y presente de los archivos históricos en Ecuador”, Procesos: revista ecuatoriana de historia, No. 29 (I semestre 2009): 153-155.

- “Clave del relato histórico de Alfredo Pareja Diezcanseco: herencia colonial, revolución liberal y mestizaje”, Kipus, revista andina de letras, No. 24 (II semestre 2008): 207-224.

- “La independencia ecuatoriana a escrutinio: aportes y reparos”, Procesos: revista ecuatoriana de historia, No. 27 (I semestre 2008): 127-133.

- “La producción historiográfica contemporánea sobre la independencia ecuatoriana, 1980 – 2001. Una aproximación”, Procesos: revista ecuatoriana de historia, No. 20 (II semestre 2003 / I semestre 2004): 19-36.

- “Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subalternidad y escritura de la historia en el debate Mallon - Beverley”, Fronteras de la historia (revista del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá), vol. 7 (2002): 253-276.

Distinciones recibidas

-Janey and Melvin Lack Graduate Student Research Fellow, Eisenberg Institute for Historical Studies, University of Michigan, Ann Arbor, (fall 2008).

- Alfredo Gutiérrez Dissertation Award, Latin American and Caribbean Studies Program, University of Michigan, Ann Arbor, (fall 2008).

- Miembro de los comités científicos de Historia Crítica (Universidad de los Andes), Memoria y Sociedad (Pontificia Universidad Javeriana), Hispanic American Historical Review (Duke University).

- Docente invitado en la Universidad de los Andes, Bogotá (2004); Universidad del Valle, Cali (2006); Universidad de Cuenca (2007); Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2008, 2014).