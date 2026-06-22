Universidad San Francisco de Quito, USFQ, se mantiene como la universidad # 1 del Ecuador, según el QS World University Rankings 2027

lunes, junio 22, 2026

La Universidad San Francisco de Quito USFQ continúa consolidando su liderazgo nacional y fortaleciendo su posicionamiento a escala internacional.

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El QS World University Rankings es uno de los rankings universitarios más prestigiosos e influyentes del mundo. Su metodología evalúa a las universidades bajo estándares internacionales relacionados con reputación académica, empleabilidad, investigación, internacionalización, sostenibilidad y experiencia educativa. Más allá de una clasificación, QS constituye una validación externa de calidad institucional, ya que permite comparar universidades de Ecuador, la región y el mundo bajo los mismos criterios.

La USFQ lidera en Ecuador seis indicadores evaluados por QS: Reputación Académica, Reputación de Empleadores, Ratio Docente–Estudiante, Sostenibilidad, Facultad Internacional y Red Internacional de Investigación. Asimismo, registró avances destacados en Sostenibilidad (#501 mundial), Reputación Académica (#441 mundial) y Ratio Docente–Estudiante (#496 mundial).

Además, la USFQ mejoró su posicionamiento global al pasar del rango 801–850 al 771–780 en el QS World University Rankings 2027. En esta edición, QS evaluó 8.808 instituciones, publicó 1.504 universidades de 106 ubicaciones a escala mundial, y solo seis universidades ecuatorianas forman parte de la clasificación. Si bien QS publica rangos y no posiciones individuales en este segmento, el avance de la USFQ refleja una mejora clara en su ubicación dentro del escenario universitario global.

“Ser reconocidos nuevamente como la universidad #1 del Ecuador en el QS World University Rankings 2027 es un motivo de orgullo para toda nuestra comunidad universitaria y un reconocimiento al trabajo diario de nuestros estudiantes, profesores, investigadores, colaboradores, graduados y aliados.

Este resultado refleja el compromiso colectivo que compartimos con la excelencia académica, la investigación, la internacionalización y la generación de impacto positivo para la sociedad ”, asegura Diego Quiroga, rector de la USFQ.

Liderazgo nacional con proyección internacional

Los resultados del QS World University Rankings 2027 confirman que la USFQ mantiene su liderazgo en Ecuador mientras continúa fortaleciendo su presencia internacional. Mantenerse como la universidad número uno del país, mejorar su posicionamiento global y liderar nacionalmente en indicadores clave demuestra el compromiso de la USFQ con la excelencia académica, la investigación, la internacionalización y la sostenibilidad. Este reconocimiento también fortalece el posicionamiento de la Universidad frente a sus pares nacionales e internacionales, y brinda una señal de confianza para estudiantes y familias que buscan una educación de calidad con estándares globales. “Cuando alcanzas el liderazgo nacional, dejas de compararte con quienes están cerca y comienzas a medirte con los mejores del mundo, la USFQ ya pertenece a una conversación internacional. Ya no se mide únicamente en el contexto ecuatoriano; comparte espacio, estándares y competencias con institucionales mundiales. Las universidades que alguna vez marcaron el estándar al que aspirábamos son hoy las mismas con las que compartimos la conversación global sobre educación superior, investigación e impacto.”, concluye Quiroga.

La USFQ continúa consolidándose como una universidad ecuatoriana con impacto internacional, capaz de competir y destacar en uno de los sistemas de evaluación universitaria más reconocidos del mundo.