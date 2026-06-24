Universidades ecuatorianas ganan presencia en el escenario académico mundial

miércoles, junio 24, 2026

Seis instituciones de educación superior de Ecuador forman parte del QS World University Rankings 2027, una de las mediciones internacionales más reconocidas para evaluar el desempeño universitario.

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La educación superior ecuatoriana vuelve a tener presencia dentro de uno de los listados académicos más importantes del mundo. Seis universidades del país fueron incluidas en la edición 2027 del QS World University Rankings, una clasificación internacional que compara a miles de instituciones de educación superior.

El ranking QS, elaborado por la organización británica Quacquarelli Symonds, es considerado una referencia global porque evalúa diferentes aspectos del desempeño universitario, más allá del tamaño o antigüedad de una institución.

Entre sus indicadores se encuentran la reputación académica, la opinión de empleadores sobre sus graduados, la producción científica, el impacto de las investigaciones, la presencia internacional y la relación entre estudiantes y profesores.

Aparecer en esta medición permite a las universidades fortalecer su reconocimiento internacional, impulsar alianzas académicas, atraer investigadores y participar en redes globales de conocimiento.

La presencia ecuatoriana refleja los esfuerzos realizados durante los últimos años para mejorar procesos de investigación, innovación, calidad educativa y conexión con estándares internacionales.

Aunque todavía existen grandes desafíos frente a universidades líderes de Norteamérica, Europa y Asia, estos resultados muestran que las instituciones ecuatorianas buscan una mayor participación dentro del mapa mundial de educación superior.

En una economía cada vez más basada en conocimiento, ciencia y tecnología, la calidad universitaria se convierte en un elemento estratégico para el desarrollo de los países.

Las universidades ecuatorianas destacadas en el ránking son:

Puesto #1: Universidad San Francisco de Quito (USFQ) (Rango Global: 771–780)

Puesto #2: ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral) (Rango Global: 901–950)

Puesto #3: Universidad Espíritu Santo (UEES) (Rango Global: 901–950)

Puesto #4: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE (1001–1200)

Puesto #5: Universidad de las Américas, UDLA, (1201–1400).

Puesto #6: Escuela Politécnica Nacional, EPN, que figura en el grupo 1401+.

De acuerdo con el informe oficial de Quacquarelli Symonds, las primeras instituciones a nivel mundial son:

1- MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) – Estados Unidos

2- Universidad de Oxford– Reino Unido

3- Universidad de Harvard / Stanford – Estados Unidos

Relevancia para Ecuador:

La presencia de universidades ecuatorianas en rankings internacionales fortalece la imagen académica del país y representa un incentivo para continuar mejorando investigación, innovación y formación profesional.

Foto de portada: Seis universidades ecuatorianas forman parte del QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones académicas más reconocidas del mundo.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial para Dialoguemos.ec