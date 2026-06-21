UTPL fortaleció el diálogo intercultural y la preservación del patrimonio ancestral durante el Inti Raymi de las Universidades 2026

domingo, junio 21, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) participó en el Inti Raymi de las Universidades 2026, una celebración académica y cultural que reunió a instituciones de educación superior del sur del Ecuador, con actividades desarrolladas en Loja y Cuenca.

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Durante esta jornada, estudiantes, docentes, autoridades y comunidad universitaria participaron en espacios de encuentro orientados a reconocer y poner en valor las expresiones culturales de los pueblos andinos a través de conversatorios, encuentros académicos, ceremonias ancestrales, proyecciones audiovisuales, presentaciones artísticas y actividades de integración comunitaria.

En esta edición, la UTPL asumió el priostazgo en la ciudad de Cuenca, liderando una agenda que integró tradición, reflexión académica y expresión cultural. Entre las actividades destacadas estuvieron el baño de purificación Sustag, el Inti Taki UTPL (Canto al Sol) desarrollado en el campus universitario y las presentaciones de los grupos culturales institucionales Jahua Ñan y Ukumary, quienes representaron el compromiso de la Universidad con la difusión y conservación de las expresiones artísticas y culturales del país.

La programación culminó con el Hatun Puncha, desarrollado en el Centro UTPL Cuenca, donde se realizaron el ritual de la Chacana, el zapateo tradicional y la ceremonia simbólica de entrega del bastón de mando a la Universidad de Cuenca, institución que asumirá el priostazgo de la próxima edición. Paralelamente, en Loja se desarrollaron actividades culturales y comunitarias que concluyeron con una ceremonia de clausura en la Plaza de San Sebastián, acompañada de una pampamesa y presentaciones artísticas.

Leonardo Izquierdo, director general de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL, destacó que “el Inti Raymi de las Universidades constituye un espacio que fortalece el encuentro entre culturas, impulsa el diálogo de saberes y consolida el trabajo articulado entre las instituciones de educación superior para contribuir activamente a la preservación y difusión de nuestras tradiciones y patrimonio cultural”.

Por su parte, José María Sierra, vicerrector administrativo de la UTPL, señaló que “estas iniciativas reflejan el compromiso institucional por generar experiencias formativas integrales que conecten el conocimiento académico con la riqueza de las expresiones ancestrales y fortalezcan la identidad cultural de nuestras comunidades”.

Las actividades impulsadas consolidaron el aporte de la Universidad en la construcción de una sociedad más inclusiva, consciente de su diversidad y conectada con sus raíces.