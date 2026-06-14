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El álbum del Mundial sigue conquistando a Ecuador incluso en la era digital

Redacción
domingo, junio 14, 2026
A pesar del avance de las pantallas y las nuevas formas de entretenimiento, llenar el álbum del Mundial continúa siendo una tradición que une generaciones. En Ecuador, miles de aficionados mantienen viva esta pasión antes de cada torneo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

En tiempos de celulares, videojuegos y redes sociales, una tradición de papel continúa resistiendo: coleccionar cromos del Mundial.

Cada cuatro años, el lanzamiento del álbum vuelve a reunir a niños, jóvenes y adultos alrededor de una misma ilusión: completar todas las selecciones y conseguir las figuras más buscadas.

En Ecuador, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil, el intercambio de cromos se convierte en un ritual. Centros comerciales, parques, colegios y reuniones familiares se llenan de aficionados buscando esa última figura que falta.

Parte del encanto está precisamente en aquello que la tecnología no puede reemplazar: abrir un sobre, descubrir un jugador esperado y compartir la emoción con otras personas.

El fenómeno también muestra cómo algunas experiencias tradicionales sobreviven porque generan comunidad y recuerdos compartidos.

El álbum mundialista no es solamente una colección deportiva. Para muchos aficionados representa una conexión emocional con la historia del fútbol, la selección nacional y momentos vividos en familia.

Relevancia para Ecuador:
Con Ecuador participando en el Mundial 2026, la expectativa aumenta y el intercambio de cromos vuelve a convertirse en una tradición que une generaciones alrededor de la pasión por el fútbol.

Foto de portada: El intercambio de cromos del Mundial continúa reuniendo a aficionados ecuatorianos y mantiene viva una tradición que supera generaciones.

Crédito: El Universo

 

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