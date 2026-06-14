El álbum del Mundial sigue conquistando a Ecuador incluso en la era digital

domingo, junio 14, 2026

A pesar del avance de las pantallas y las nuevas formas de entretenimiento, llenar el álbum del Mundial continúa siendo una tradición que une generaciones. En Ecuador, miles de aficionados mantienen viva esta pasión antes de cada torneo.

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En tiempos de celulares, videojuegos y redes sociales, una tradición de papel continúa resistiendo: coleccionar cromos del Mundial.

Cada cuatro años, el lanzamiento del álbum vuelve a reunir a niños, jóvenes y adultos alrededor de una misma ilusión: completar todas las selecciones y conseguir las figuras más buscadas.

En Ecuador, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil, el intercambio de cromos se convierte en un ritual. Centros comerciales, parques, colegios y reuniones familiares se llenan de aficionados buscando esa última figura que falta.

Parte del encanto está precisamente en aquello que la tecnología no puede reemplazar: abrir un sobre, descubrir un jugador esperado y compartir la emoción con otras personas.

El fenómeno también muestra cómo algunas experiencias tradicionales sobreviven porque generan comunidad y recuerdos compartidos.

El álbum mundialista no es solamente una colección deportiva. Para muchos aficionados representa una conexión emocional con la historia del fútbol, la selección nacional y momentos vividos en familia.

Relevancia para Ecuador:

Con Ecuador participando en el Mundial 2026, la expectativa aumenta y el intercambio de cromos vuelve a convertirse en una tradición que une generaciones alrededor de la pasión por el fútbol.

Foto de portada: El intercambio de cromos del Mundial continúa reuniendo a aficionados ecuatorianos y mantiene viva una tradición que supera generaciones.

Crédito: El Universo