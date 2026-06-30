UTPL y Banco de Loja consolidan un ecosistema de innovación para transformar el sector financiero

martes, junio 30, 2026

La alianza, renovada por cuatro años, fortalece un modelo de colaboración entre la academia y la empresa para desarrollar soluciones tecnológicas y formar talento con experiencia en desafíos reales de la industria financiera.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Banco de Loja renovaron por cuatro años su convenio específico de cooperación interinstitucional para dar continuidad al Laboratorio de Innovación del Banco de Loja en la UTPL, un modelo de colaboración que articula el conocimiento académico con los desafíos del sector financiero para desarrollar soluciones tecnológicas, impulsar la investigación aplicada y formar talento con experiencia en entornos reales.

A través del Laboratorio de Innovación, estudiantes, docentes y profesionales del Banco de Loja trabajan conjuntamente en la resolución de desafíos estratégicos del sector financiero. Este modelo ha impulsado 19 retos de innovación, el desarrollo de 38 prototipos y la participación de 155 estudiantes de distintas carreras de la UTPL, promoviendo una formación basada en la resolución de problemas reales y la generación de soluciones con potencial de aplicación.

Durante esta nueva etapa, ambas instituciones desarrollarán proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en ámbitos como transformación digital, automatización, análisis de datos, experiencia del cliente, eficiencia operativa y nuevos productos. Para ello, Banco de Loja realizará una inversión que permitirá impulsar estos proyectos, mientras que la UTPL aportará las capacidades científicas y tecnológicas de su Parque Científico y Tecnológico, además de la participación de investigadores, docentes y estudiantes a través de retos empresariales, hackathones, innovatones y proyectos colaborativos.

Leonardo Burneo Muller, gerente general de Banco de Loja, destacó que esta alianza ha evolucionado mucho más allá del desarrollo de proyectos de innovación para convertirse en una estrategia que integra investigación aplicada, innovación y formación de profesionales.

“Hoy, cuatro años después, los resultados hablan por sí solos. No nos reunimos únicamente para firmar un documento; renovamos un compromiso que ha demostrado su capacidad de transformar ideas en oportunidades, talento en capacidades y conocimiento en impacto real para nuestra región”.

Burneo explicó que esta colaboración permitió al Banco de Loja evolucionar de un modelo tradicional de reclutamiento hacia un ecosistema de desarrollo y captación de talento, donde los estudiantes enfrentan desafíos reales antes de incorporarse al ámbito laboral. Este enfoque fortalece el vínculo entre la formación universitaria y las necesidades del sector financiero, al tiempo que facilita la identificación de nuevos perfiles profesionales y promueve una incorporación basada en la experiencia y la innovación.

Por su parte, el rector de la UTPL, Santiago Acosta Aide, destacó que la alianza demuestra el valor de la colaboración entre la universidad y el sector productivo para generar soluciones con impacto en la sociedad. “Cuando el conocimiento académico se une con la experiencia del sector productivo es posible desarrollar soluciones que transforman organizaciones y mejoran la vida de las personas. La renovación de este convenio ratifica la confianza entre ambas instituciones y el compromiso compartido de seguir formando talento, impulsando la investigación aplicada y generando innovación al servicio de la sociedad”, señaló.

Con esta renovación, la UTPL y Banco de Loja continúan trabajando por un modelo de innovación abierta que acerca la investigación universitaria a las necesidades del sector productivo, fortalece la formación de talento y promueve soluciones que aportan a la transformación del sector financiero y al desarrollo del Ecuador.