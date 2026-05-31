Las guerras de Ucrania e Irán revelan sorprendentes similitudes estratégicas

domingo, mayo 31, 2026

Un análisis de The New York Times sostiene que los conflictos en Ucrania y entre Irán e Israel comparten elementos estratégicos, tecnológicos y militares que están redefiniendo la naturaleza de la guerra moderna.

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Aunque ocurren en escenarios geográficos distintos, las guerras en Ucrania y entre Irán e Israel presentan similitudes que están llamando la atención de analistas militares y especialistas en geopolítica.

Según un reciente análisis publicado por The New York Times, ambos conflictos muestran el creciente protagonismo de drones, misiles de largo alcance, sistemas de defensa aérea y operaciones a distancia que permiten golpear objetivos estratégicos sin necesidad de grandes avances territoriales.

La guerra moderna depende cada vez más de tecnología avanzada, inteligencia satelital y capacidad de precisión. Tanto en Europa del Este como en Medio Oriente, los enfrentamientos han puesto en evidencia la importancia de controlar el espacio aéreo, proteger infraestructura crítica y mantener la superioridad tecnológica.

El artículo señala además que estos conflictos están modificando doctrinas militares tradicionales y ofreciendo lecciones que ya son observadas por ejércitos de todo el mundo.

Más allá de las diferencias políticas y regionales, la comparación permite entender cómo la innovación tecnológica está transformando los escenarios de guerra contemporáneos y alterando los equilibrios internacionales de poder.

Para muchos especialistas, las experiencias observadas en Ucrania e Irán podrían influir en la planificación militar global durante las próximas décadas.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador está lejos de estos escenarios, los cambios tecnológicos en seguridad y defensa tienen impacto global y ayudan a comprender las nuevas dinámicas geopolíticas que influyen sobre la economía y la estabilidad internacional.

Pie de foto: Evaluación de daños tras un ataque ruso en Kiev, una imagen que refleja las nuevas características de los conflictos modernos.

Crédito: Roman Pilipey / AFP/Getty Images.