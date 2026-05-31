El peso comienza a disminuir a partir de los 8.500 pasos diarios, según estudio

domingo, mayo 31, 2026

Una investigación difundida por especialistas en salud concluye que caminar alrededor de 8.500 pasos diarios marca un punto clave a partir del cual comienzan a observarse beneficios significativos en el control del peso corporal.

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Durante años se popularizó la idea de caminar 10.000 pasos al día como meta ideal para mantenerse saludable. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que los beneficios relacionados con el control del peso podrían comenzar antes.

Un estudio citado por el Jerusalem Post señala que alrededor de 8.500 pasos diarios constituyen un umbral especialmente relevante para quienes buscan reducir peso o prevenir el aumento progresivo de grasa corporal.

Los investigadores encontraron que la actividad física regular favorece el gasto energético, mejora el metabolismo y contribuye a mantener hábitos de vida más saludables. Además, caminar es una de las formas de ejercicio más accesibles, económicas y seguras para la mayoría de las personas.

Los expertos aclaran que el número de pasos no debe considerarse una fórmula mágica. La alimentación, el descanso, la edad, la genética y otros factores continúan desempeñando un papel fundamental en el control del peso.

No obstante, los resultados refuerzan la importancia de incorporar movimiento a la rutina diaria, especialmente en una época marcada por el sedentarismo y el aumento de enfermedades asociadas a estilos de vida poco activos.

Caminar más sigue siendo una de las recomendaciones más simples y efectivas para mejorar la salud general.

Relevancia para Ecuador:

El sobrepeso y la obesidad representan desafíos crecientes para la salud pública ecuatoriana. Promover hábitos sencillos como caminar regularmente puede generar importantes beneficios individuales y colectivos.

Pie de foto: Caminar alrededor de 8.500 pasos diarios podría ser suficiente para comenzar a observar beneficios relacionados con el control del peso corporal.

Crédito: Shutterstock.