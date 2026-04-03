Remesas superan al petróleo y marcan un giro en la economía ecuatoriana

viernes, abril 3, 2026

Las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos alcanzaron cifras récord en 2025, superando por primera vez a las exportaciones de petróleo y evidenciando un cambio estructural en la economía del país.

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Ecuador registra un hecho económico sin precedentes: las remesas enviadas por migrantes en el exterior superaron en 2025 los ingresos por exportaciones de petróleo, tradicionalmente el principal rubro de generación de divisas del país. Este fenómeno refleja no solo el crecimiento sostenido de los envíos desde el extranjero, sino también la transformación del modelo económico nacional.

Miles de familias ecuatorianas dependen hoy de estos recursos, que llegan principalmente desde Estados Unidos y España, y que se destinan a consumo, educación, salud y vivienda. Las remesas se han convertido en un soporte directo para la economía doméstica y, al mismo tiempo, en un motor silencioso del consumo interno.

Sin embargo, este cambio también plantea interrogantes. Por un lado, evidencia la resiliencia y el esfuerzo de la comunidad migrante; por otro, pone en relieve la falta de dinamismo en sectores productivos tradicionales como el petrolero.

El crecimiento de las remesas también tiene implicaciones macroeconómicas, pues contribuye a la estabilidad del sistema financiero y fortalece la dolarización, al incrementar el flujo de divisas en la economía.

Este nuevo escenario obliga a repensar las políticas públicas, promoviendo inversión, empleo y producción interna, sin perder de vista el papel clave que desempeñan los ecuatorianos en el exterior.

Relevancia para Ecuador:

Este cambio redefine la estructura económica del país y evidencia la creciente dependencia de los ingresos generados por migrantes en el exterior.

También plantea el desafío de transformar estas remesas en inversión productiva que impulse desarrollo interno y reduzca la vulnerabilidad económica a largo plazo.

Foto de portada: Las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos alcanzan cifras récord y superan por primera vez a los ingresos petroleros, marcando un cambio histórico en la economía del país.

Fuente: Imagen adaptada de la web