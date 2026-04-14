La naturaleza se recupera: el sorprendente renacer de los bosques del Chocó ecuatoriano

martes, abril 14, 2026

Un estudio científico de gran valor académico, en el Chocó ecuatoriano, revela que los bosques tropicales pueden recuperar más del 90% de su biodiversidad en apenas 30 años. El hallazgo, basado en una de las investigaciones más completas realizadas hasta hoy, demuestra que la regeneración natural es una herramienta poderosa, real y urgente, frente a la crisis ambiental global.

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Un hallazgo que cambia la mirada sobre la naturaleza

En medio de la creciente preocupación global por la pérdida de biodiversidad y el avance de la deforestación, un estudio realizado en el Chocó ecuatoriano ofrece una noticia esperanzadora: la naturaleza tiene una capacidad de recuperación mucho mayor de lo que se pensaba.

La investigación, publicada en la revista científica Nature, demuestra que los bosques tropicales pueden recuperar más del 90% de su biodiversidad en apenas 30 años, es decir, dentro de una sola generación humana.

El Chocó ecuatoriano: un laboratorio natural

El estudio se desarrolló en la reserva Canandé, gestionada por la Fundación Jocotoco, y en áreas cercanas del Chocó occidental, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta.

Durante décadas, estos territorios fueron transformados por la actividad humana, convertidos en pastizales o plantaciones. Sin embargo, al ser protegidos, comenzaron un proceso natural de regeneración.

Los resultados son contundentes: en apenas tres décadas, estos espacios lograron recuperar la mayor parte de su biodiversidad y biomasa animal.

Ciencia de alto nivel para entender la recuperación

El estudio es uno de los más completos realizados a nivel mundial sobre la recuperación de bosques tropicales.

Los investigadores analizaron más de 10.800 especies y miles de secuencias biológicas, utilizando herramientas de última generación como:

inteligencia artificial

monitoreo bioacústico

ADN ambiental (eDNA)

Estos métodos permitieron evaluar la biodiversidad en múltiples niveles, confirmando con rigor científico la magnitud de la recuperación.

Recuperación real, aunque no idéntica

Aunque los resultados son altamente positivos, la investigación también introduce un matiz importante.

Los bosques regenerados recuperan más del 90% de su biodiversidad en términos de cantidad de especies y abundancia, pero la composición no es exactamente la misma que la de los bosques originales.

En promedio, estos ecosistemas alcanzan cerca del 75% de similitud con los bosques primarios. Es decir, muchas especies regresan, pero también aparecen nuevas, propias de entornos en regeneración.

La naturaleza como protagonista

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la regeneración ocurre de forma natural, sin necesidad de reforestación activa.

Animales como aves, murciélagos y mamíferos cumplen un rol clave al dispersar semillas, mientras que insectos como los escarabajos contribuyen a la fertilidad del suelo. Este proceso permite que el ecosistema se reconstruya por sí mismo.

Además, ya se evidencian resultados concretos: especies en peligro crítico han reaparecido en la zona, y otras, antes raras, hoy son observadas con mayor frecuencia.

Un ecosistema en riesgo… y una oportunidad

El contexto, sin embargo, es alarmante. Se estima que solo el 3% de la cobertura original de los bosques del occidente ecuatoriano se mantiene en pie.

A nivel global, cerca del 60% de los bosques tropicales han sido destruidos o degradados, y la mayoría de los que quedan son bosques secundarios.

En este escenario, el estudio ofrece una hoja de ruta clara:

– proteger la tierra

– permitir su regeneración

– mantener esfuerzos de conservación a largo plazo

Un modelo que funciona

La Fundación Jocotoco, responsable de la protección de estas áreas, ha demostrado que la conservación sostenida puede generar resultados tangibles.

Su modelo, basado en la adquisición y protección de tierras, no solo preserva la biodiversidad, sino que permite la recuperación de ecosistemas completos.

Además, el trabajo se complementa con comunidades locales y la creación de corredores ecológicos que conectan diferentes hábitats, potenciando aún más la regeneración.

Importancia para Ecuador

Este hallazgo posiciona nuevamente al Ecuador en el centro de la investigación científica global.

Más allá de su valor académico, el estudio envía un mensaje poderoso:

– la recuperación de la naturaleza es posible

– es más rápida de lo esperado

– y está al alcance de decisiones concretas

En un país megadiverso como Ecuador, proteger los ecosistemas no solo es una responsabilidad ambiental, sino una oportunidad estratégica para el futuro.

Sobre la autoría del artículo:

La Fundación Jocotoco es una organización ecuatoriana de conservación, creada en 1998, dedicada a la protección de especies y ecosistemas amenazados. Su trabajo combina investigación científica, creación de reservas naturales y colaboración con comunidades locales, consolidándose como un referente en conservación en el Ecuador y la región.

Foto de portada: Bosques del Chocó ecuatoriano, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

Crédito: Fundación Jocotoco