Día Internacional del Libro: una celebración de la memoria, la lengua y la libertad

jueves, abril 23, 2026

Cada 23 de abril el mundo celebra al libro como patrimonio cultural, herramienta de conocimiento y símbolo de libertad intelectual.

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El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha instaurada por la UNESCO en 1995 para promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. La fecha fue escogida por su enorme simbolismo: precisamente ese día murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, figuras esenciales de la literatura universal.

La conmemoración tiene raíces aún más antiguas en Cataluña, donde, desde comienzos del siglo XX, se celebra Sant Jordi, tradición en la que se regalan libros y rosas, convirtiendo la lectura en una fiesta popular.

Más que una efeméride, la fecha recuerda el papel del libro como transmisor de memoria, identidad y pensamiento crítico. En el mundo hispano, el libro ha sido, además, un vehículo central para la lengua española, una de las grandes comunidades culturales del planeta.

Cada abril se multiplican celebraciones en grandes ferias internacionales. Destacan la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se desarrolla actualmente; la Feria del Libro de Buenos Aires; la de Madrid; la de Guadalajara, en México —considerada la más importante del mundo hispano—, y múltiples encuentros en Barcelona, París y otras capitales.

En tiempos dominados por pantallas y velocidad, el libro conserva una vigencia extraordinaria: sigue siendo espacio de reflexión, imaginación y resistencia cultural.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, la fecha es una oportunidad para valorar la lectura, fortalecer políticas culturales y destacar el papel del libro en educación, ciudadanía y construcción democrática.

Pie de foto: Un estand en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las principales celebraciones literarias del mundo hispano.

Crédito: FILBo