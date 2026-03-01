LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Nació el primer bebé tras el trasplante del útero de una donante fallecida

Redacción
domingo, marzo 1, 2026
Un avance médico sin precedentes permitió el nacimiento del primer bebé tras el trasplante de útero de una donante fallecida, un hecho que abre nuevas posibilidades para mujeres con infertilidad uterina.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La medicina reproductiva ha alcanzado un hito histórico con el nacimiento del primer bebé concebido tras el trasplante de un útero proveniente de una donante fallecida. El procedimiento, desarrollado como parte de un ensayo clínico, permitió que una mujer que nació sin útero pudiera gestar y dar a luz.

 

El trasplante de útero es una técnica compleja que implica cirugía mayor tanto para la receptora como para la posterior extracción del órgano una vez cumplido su propósito reproductivo. En este caso, el órgano fue donado tras el fallecimiento de la donante, ampliando las posibilidades frente a los trasplantes provenientes de donantes vivas.

 

Especialistas consideran el caso como un “milagro médico”, pero subrayan que se trata de un procedimiento aún experimental y reservado a protocolos estrictamente controlados.

 

El nacimiento representa esperanza para miles de mujeres diagnosticadas con infertilidad uterina absoluta, una condición que hasta hace pocos años impedía completamente la gestación.

 

Relevancia para Ecuador:

Los avances médicos internacionales suelen marcar el camino para futuras innovaciones en sistemas de salud de países en desarrollo. Para Ecuador, estos hitos abren el debate sobre inversión en investigación médica, ética en trasplantes y acceso a tratamientos de alta complejidad.

 

Foto de portada: La madre y su bebé, tras el nacimiento logrado gracias al trasplante de útero realizado dentro de un ensayo clínico.

Crédito: Womb Transplant UK / El Colombiano

 

Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com