Nació el primer bebé tras el trasplante del útero de una donante fallecida

domingo, marzo 1, 2026

Un avance médico sin precedentes permitió el nacimiento del primer bebé tras el trasplante de útero de una donante fallecida, un hecho que abre nuevas posibilidades para mujeres con infertilidad uterina.

La medicina reproductiva ha alcanzado un hito histórico con el nacimiento del primer bebé concebido tras el trasplante de un útero proveniente de una donante fallecida. El procedimiento, desarrollado como parte de un ensayo clínico, permitió que una mujer que nació sin útero pudiera gestar y dar a luz.

El trasplante de útero es una técnica compleja que implica cirugía mayor tanto para la receptora como para la posterior extracción del órgano una vez cumplido su propósito reproductivo. En este caso, el órgano fue donado tras el fallecimiento de la donante, ampliando las posibilidades frente a los trasplantes provenientes de donantes vivas.

Especialistas consideran el caso como un “milagro médico”, pero subrayan que se trata de un procedimiento aún experimental y reservado a protocolos estrictamente controlados.

El nacimiento representa esperanza para miles de mujeres diagnosticadas con infertilidad uterina absoluta, una condición que hasta hace pocos años impedía completamente la gestación.

Relevancia para Ecuador:

Los avances médicos internacionales suelen marcar el camino para futuras innovaciones en sistemas de salud de países en desarrollo. Para Ecuador, estos hitos abren el debate sobre inversión en investigación médica, ética en trasplantes y acceso a tratamientos de alta complejidad.

Foto de portada: La madre y su bebé, tras el nacimiento logrado gracias al trasplante de útero realizado dentro de un ensayo clínico.

Crédito: Womb Transplant UK / El Colombiano