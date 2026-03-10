Las bolsas asiáticas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente

martes, marzo 10, 2026

La intensificación del conflicto en Medio Oriente ha provocado fuertes turbulencias en los mercados internacionales. Las bolsas asiáticas registraron caídas significativas mientras el precio del petróleo se disparó más del 30%, reflejando la creciente preocupación por el impacto energético y geopolítico de la crisis.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado un fuerte impacto en los mercados financieros globales, provocando una jornada de volatilidad marcada por caídas en las bolsas asiáticas y un aumento abrupto en el precio del petróleo.

Los principales índices bursátiles de la región registraron descensos importantes, reflejando la inquietud de los inversionistas ante la posibilidad de una ampliación del conflicto y sus consecuencias sobre el suministro energético mundial. La incertidumbre geopolítica suele traducirse en movimientos bruscos en los mercados, y esta vez no fue la excepción.

Uno de los efectos más visibles ha sido el aumento del precio del petróleo, que superó los 110 dólares por barril tras registrar incrementos superiores al 30% en medio de la crisis. Los mercados temen que eventuales interrupciones en el suministro desde Medio Oriente —una de las regiones clave para la producción mundial de crudo— puedan generar tensiones adicionales en la economía global.

La subida del petróleo suele trasladarse rápidamente a otros sectores económicos, especialmente al transporte, la industria y los alimentos, lo que alimenta el riesgo de nuevas presiones inflacionarias en diversos países.

Los inversionistas han reaccionado buscando activos considerados más seguros, mientras los mercados bursátiles reflejan el nerviosismo general ante la evolución del conflicto.

Relevancia para Ecuador:

Como país exportador de petróleo, Ecuador podría beneficiarse temporalmente de precios más altos del crudo. Sin embargo, la inestabilidad global también puede generar efectos económicos indirectos que afectan el comercio, la inflación y el crecimiento económico.

Foto de portada: Las bolsas asiáticas muestran fuertes caídas, mientras el precio del petróleo se dispara tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Crédito: EFE / Archivo