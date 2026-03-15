Comienza la esperada temporada de la tradicional fanesca ecuatoriana

domingo, marzo 15, 2026

Con la llegada de la Semana Santa, miles de hogares ecuatorianos se preparan para elaborar la fanesca, una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía nacional. Este plato, cargado de simbolismo religioso e identidad cultural, reúne doce granos que evocan a los apóstoles y se comparte como una celebración de fe, tradición y encuentro familiar.

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Cada año, con la proximidad de la Semana Santa, en Ecuador se inicia una de las tradiciones culinarias más queridas del país: la preparación de la fanesca. Este plato, que combina una gran variedad de granos con bacalao seco, tiene raíces que se remontan a la época colonial y refleja la fusión de las tradiciones indígenas con las costumbres cristianas traídas por los españoles.

La fanesca es considerada mucho más que una sopa. En realidad, es un símbolo cultural profundamente arraigado en la vida ecuatoriana. Su elaboración suele convertirse en un acto colectivo en el que participan familias enteras, especialmente durante los días previos al Viernes Santo. Prepararla requiere tiempo, paciencia y una cuidadosa selección de ingredientes.

Uno de los elementos más representativos de este plato es la presencia de doce granos o legumbres, que simbolizan a los doce apóstoles. Entre ellos suelen incluirse fréjol, habas, chochos, arvejas, lentejas, maíz, garbanzos, mellocos, zapallo, sambo, entre otros ingredientes tradicionales de la agricultura andina. Estos granos se mezclan con una base cremosa preparada con leche, maní y bacalao, lo que da lugar a una sopa espesa y muy nutritiva.

La fanesca se sirve generalmente acompañada de una variedad de guarniciones que enriquecen su sabor y su presentación. Entre las más comunes están las empanaditas, el plátano maduro frito, el huevo duro, el queso, las rodajas de ají y las hojas de perejil. Cada región y cada familia tiene su propia versión, lo que convierte a este plato en una expresión viva de la diversidad culinaria del Ecuador.

Más allá de su sabor, la fanesca representa una tradición de memoria y comunidad. Compartirla en familia o entre amigos es parte esencial de la celebración de la Semana Santa en el país.

Relevancia para Ecuador:

La fanesca es uno de los platos que mejor expresa la identidad cultural ecuatoriana. Su preparación anual refuerza tradiciones familiares, rescata ingredientes agrícolas locales y mantiene viva una herencia gastronómica que forma parte del patrimonio cultural del país.

Foto de portada: Fanesca, tradicional sopa ecuatoriana preparada durante la Semana Santa, con doce granos y bacalao, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del país.

Crédito: IStockPhoto