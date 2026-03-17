ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA

martes, marzo 17, 2026

Las empresas tecnológicas trabajan en nuevas funciones de inteligencia artificial capaces de realizar compras en línea de forma automática. El sistema permitiría que asistentes virtuales como ChatGPT gestionen pedidos según las preferencias del usuario.

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La inteligencia artificial continúa ampliando sus capacidades y una de las innovaciones que comienza a tomar forma es la posibilidad de que asistentes digitales realicen compras en línea por cuenta de los usuarios.

Diversas empresas tecnológicas, entre ellas OpenAI y Google, han empezado a desarrollar sistemas que permitirían a herramientas de inteligencia artificial gestionar procesos de compra de manera automatizada. La idea es que estos asistentes puedan seleccionar productos, comparar precios e incluso completar pedidos basándose en las preferencias previamente indicadas por el usuario.

Este tipo de tecnología busca simplificar tareas cotidianas como adquirir artículos de uso frecuente, reservar servicios o realizar pedidos en plataformas de comercio electrónico. En la práctica, el sistema funcionaría como un asistente digital capaz de interactuar con tiendas en línea y ejecutar transacciones de manera segura.

Actualmente estas funciones se encuentran en fase de prueba y desarrollo. Las compañías tecnológicas están evaluando mecanismos para garantizar la protección de datos personales y evitar posibles fraudes, uno de los aspectos más sensibles cuando se trata de sistemas automatizados que manejan información financiera.

La incorporación de inteligencia artificial en el comercio electrónico podría transformar la forma en que las personas realizan compras en internet, creando experiencias más personalizadas y eficientes.

Relevancia para Ecuador:

El crecimiento del comercio electrónico en Ecuador y en América Latina hace que las innovaciones en inteligencia artificial tengan un impacto directo en la forma en que consumidores y empresas interactúan con las plataformas digitales.

Foto de portada: Las nuevas herramientas de inteligencia artificial podrían permitir que asistentes digitales realicen compras en línea de forma automática según las preferencias del usuario.

Crédito: Getty Images