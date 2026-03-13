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Alimentación y salud mental: lo que comemos también influye en cómo nos sentimos

Redacción
viernes, marzo 13, 2026
Diversos estudios científicos señalan que la alimentación influye directamente en la salud mental. La relación entre el intestino y el cerebro explica por qué lo que comemos puede afectar nuestro estado de ánimo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Cada vez más investigaciones científicas coinciden en que la alimentación desempeña un papel fundamental en la salud mental. Lo que comemos no solo influye en el funcionamiento del cuerpo, sino también en nuestro estado emocional.

 

Uno de los factores clave es la conexión entre el intestino y el cerebro. Los especialistas explican que cerca del 90% de la serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, se produce en el sistema digestivo. Esto significa que la calidad de la dieta puede tener un impacto directo en el bienestar psicológico.

 

Los alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, pescado y grasas saludables ayudan a fortalecer la microbiota intestinal, un conjunto de microorganismos que cumple funciones esenciales para la salud. Una microbiota equilibrada puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de trastornos como la ansiedad o la depresión.

 

Por el contrario, las dietas basadas en alimentos ultraprocesados, con altos niveles de azúcar o grasas saturadas, pueden afectar negativamente el equilibrio del organismo y aumentar el riesgo de problemas emocionales.

 

Los especialistas insisten en que la alimentación no reemplaza los tratamientos médicos o psicológicos, pero sí puede convertirse en un complemento importante para mantener una buena salud mental.

 

Relevancia para Ecuador:

En América Latina, donde los cambios en los hábitos alimenticios han sido rápidos en las últimas décadas, comprender la relación entre nutrición y salud mental puede ayudar a promover estilos de vida más saludables.

 

Foto de portada: Diversos estudios señalan que la alimentación influye directamente en la salud mental, debido a la relación entre el intestino y la producción de serotonina.
Crédito: Getty Images

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