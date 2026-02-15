Tiempo de carnavales en el mundo: tradición, economía y celebración

domingo, febrero 15, 2026

Los carnavales, con raíces que se remontan a antiguas festividades paganas y tradiciones cristianas, se celebran en distintas partes del mundo como antesala de la Cuaresma. Más allá del color y la fiesta, representan identidad cultural y un importante motor económico para el turismo global.

El carnaval es una de las celebraciones más antiguas y extendidas del planeta. Su origen se vincula a festividades paganas asociadas a los ciclos agrícolas y a rituales de renovación. Con la expansión del cristianismo, la tradición se integró al calendario litúrgico como el período previo a la Cuaresma, etapa de recogimiento y ayuno que antecede a la Semana Santa.

En ciudades como Río de Janeiro, Venecia, Nueva Orleans y Barranquilla, el carnaval se ha convertido en una expresión cultural emblemática. Desfiles, comparsas, disfraces, música y danzas tradicionales forman parte de celebraciones que atraen a millones de visitantes cada año. Solo el Carnaval de Río moviliza miles de millones de dólares en turismo, generando empleo en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y producción artística.

En Ecuador, el carnaval tiene características propias. En la Sierra, destacan las celebraciones de Guaranda y Ambato, donde se combinan música popular, comparsas, juegos con agua y espuma, y expresiones culturales locales. En la Costa y la Amazonía, también se desarrollan festividades con elementos identitarios propios de cada región.

Más que una fiesta, el carnaval representa cohesión social, transmisión de tradiciones y dinamización económica, especialmente en ciudades intermedias que encuentran en esta temporada un impulso clave para sus economías locales.

Relevancia para Ecuador:

El carnaval es una oportunidad estratégica para fortalecer el turismo interno y proyectar al país como destino cultural. Potenciar estas celebraciones implica no solo preservar identidad, sino generar empleo y desarrollo regional.

Foto de portada: Escena del Carnaval de Guaranda, una de las celebraciones más emblemáticas de la Sierra ecuatoriana.

Crédito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural