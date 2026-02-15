LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Tiempo de carnavales en el mundo: tradición, economía y celebración

Redacción
domingo, febrero 15, 2026
Los carnavales, con raíces que se remontan a antiguas festividades paganas y tradiciones cristianas, se celebran en distintas partes del mundo como antesala de la Cuaresma. Más allá del color y la fiesta, representan identidad cultural y un importante motor económico para el turismo global.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El carnaval es una de las celebraciones más antiguas y extendidas del planeta. Su origen se vincula a festividades paganas asociadas a los ciclos agrícolas y a rituales de renovación. Con la expansión del cristianismo, la tradición se integró al calendario litúrgico como el período previo a la Cuaresma, etapa de recogimiento y ayuno que antecede a la Semana Santa.

 

En ciudades como Río de Janeiro, Venecia, Nueva Orleans y Barranquilla, el carnaval se ha convertido en una expresión cultural emblemática. Desfiles, comparsas, disfraces, música y danzas tradicionales forman parte de celebraciones que atraen a millones de visitantes cada año. Solo el Carnaval de Río moviliza miles de millones de dólares en turismo, generando empleo en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y producción artística.

 

En Ecuador, el carnaval tiene características propias. En la Sierra, destacan las celebraciones de Guaranda y Ambato, donde se combinan música popular, comparsas, juegos con agua y espuma, y expresiones culturales locales. En la Costa y la Amazonía, también se desarrollan festividades con elementos identitarios propios de cada región.

 

Más que una fiesta, el carnaval representa cohesión social, transmisión de tradiciones y dinamización económica, especialmente en ciudades intermedias que encuentran en esta temporada un impulso clave para sus economías locales.

 

Relevancia para Ecuador:

El carnaval es una oportunidad estratégica para fortalecer el turismo interno y proyectar al país como destino cultural. Potenciar estas celebraciones implica no solo preservar identidad, sino generar empleo y desarrollo regional.

 

Foto de portada: Escena del Carnaval de Guaranda, una de las celebraciones más emblemáticas de la Sierra ecuatoriana.
Crédito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

La Navidad ilumina el mundo, así así se celebra alrededor del planeta
Miles de personas celebran la caída del Gobierno de Al Asad en diferentes puntos de Siria
El Día de Acción de Gracias: ¿Cuál es el origen y los datos curiosos de esta festividad?
Las curiosidades más sonadas de la alfombra y la ceremonia principal de los Premios Emmy 2024

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com