Sam Altman pide regular la inteligencia artificial con urgencia: “Puede llevarnos a la ruina”

Redacción
viernes, febrero 20, 2026
El director de OpenAI advirtió sobre los riesgos de un desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial y urgió a establecer normas globales claras.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reiteró la necesidad de regular con urgencia el desarrollo de la inteligencia artificial, al advertir que un uso inadecuado o descontrolado de estas tecnologías podría generar consecuencias graves a nivel global.

 

Durante recientes intervenciones públicas, Altman sostuvo que la IA tiene el potencial de transformar sectores enteros de la economía, la educación y la salud, pero también podría amplificar riesgos si no existen marcos regulatorios claros y mecanismos de supervisión internacional.

 

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha cobrado fuerza en los últimos meses. Gobiernos y organismos multilaterales analizan cómo equilibrar innovación y seguridad, evitando frenar el progreso tecnológico, pero reduciendo amenazas como la manipulación informativa, la automatización masiva del empleo o el uso indebido en ciberseguridad.

 

Altman ha defendido la creación de normas coordinadas entre países, similares a las que existen en sectores estratégicos como la energía nuclear o la aviación. Según su planteamiento, el crecimiento exponencial de la IA exige respuestas igualmente rápidas y estructuradas.

 

El desafío radica en encontrar un consenso internacional en un contexto de competencia tecnológica global cada vez más intensa.

 

Relevancia para Ecuador:

Ecuador no está al margen del impacto de la inteligencia artificial. La regulación adecuada podría proteger sectores estratégicos, fomentar innovación responsable y evitar riesgos asociados a la desinformación o la automatización sin control.

 

Foto de portada: Sam Altman participa en un debate sobre la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos.
Crédito: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images y la IA de Bing.

Tags:
