¿Por qué caemos en estafas digitales y cómo podemos evitarlas?

martes, febrero 10, 2026

Las estafas digitales continúan creciendo en todo el mundo y afectan a personas de todos los niveles sociales y educativos. Expertos explican por qué seguimos cayendo en estos engaños y qué medidas básicas pueden reducir significativamente el riesgo.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las estafas digitales se han convertido en uno de los delitos más frecuentes en la era de la hiperconectividad. Correos falsos, mensajes de texto fraudulentos, llamadas que simulan ser de bancos o instituciones oficiales y enlaces engañosos forman parte de un ecosistema cada vez más sofisticado, diseñado para explotar errores humanos más que fallas tecnológicas.

Especialistas en ciberseguridad explican que uno de los factores clave es la manipulación emocional. Los estafadores suelen apelar al miedo, la urgencia o la promesa de un beneficio inmediato. Mensajes que alertan sobre supuestos bloqueos de cuentas, premios inesperados o problemas de seguridad empujan a las víctimas a actuar sin verificar la información.

Otro elemento central es el exceso de confianza. Muchas personas creen que “eso no les va a pasar”, lo que reduce su nivel de alerta. A esto se suma la normalización del uso de plataformas digitales para trámites financieros, compras y gestiones personales, lo que amplía la superficie de ataque.

Los expertos recomiendan medidas simples pero efectivas: desconfiar de mensajes inesperados, no compartir contraseñas ni códigos de verificación, verificar siempre la dirección real de los enlaces y activar sistemas de autenticación en dos pasos. También es clave recordar que ninguna entidad financiera solicita información sensible por correo o mensajería instantánea.

La educación digital, insisten los analistas, sigue siendo la principal herramienta de prevención frente a un fenómeno que evoluciona tan rápido como la tecnología misma.

Relevancia para Ecuador:

En un país donde crece el uso de banca digital y comercio electrónico, fortalecer la educación en ciberseguridad es clave para proteger a ciudadanos, empresas y al sistema financiero.

Foto de portada: Personas revisando mensajes sospechosos en dispositivos móviles.

Crédito: iStockPhoto