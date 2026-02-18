María Corina Machado arrasaría frente a Delcy Rodríguez, según mediciones recientes en Venezuela

miércoles, febrero 18, 2026

Encuestas recientes en Venezuela indican que, en un eventual escenario electoral, María Corina Machado obtendría una amplia ventaja amplia frente a Delcy Rodríguez, reflejando el profundo desgaste del oficialismo y el respaldo sostenido a la líder opositora.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un nuevo estudio de opinión divulgado en Venezuela muestra un escenario electoral marcadamente favorable para la dirigente opositora María Corina Machado frente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según los datos difundidos, la líder antichavista alcanzaría una ventaja significativa en caso de una contienda presidencial directa, consolidando una tendencia que se ha venido reflejando en distintos sondeos durante los últimos meses.

La encuesta evidencia un fuerte respaldo ciudadano hacia Machado, incluso en medio de restricciones políticas, inhabilitaciones y tensiones institucionales. Analistas consideran que el fenómeno responde tanto al desgaste acumulado del oficialismo tras más de dos décadas en el poder, como al deseo de cambio expresado por amplios sectores de la población.

Delcy Rodríguez, figura clave del gobierno y una de las voceras más visibles del chavismo, mantiene una base sólida dentro del oficialismo, pero los números indican una brecha considerable frente a la candidata opositora en un escenario de competencia directa.

El contexto venezolano continúa marcado por la incertidumbre institucional, negociaciones internacionales y presiones externas para garantizar condiciones electorales transparentes. La posibilidad de una elección competitiva dependerá, en buena medida, de acuerdos políticos que permitan la participación plena de los distintos actores.

Mientras tanto, los sondeos alimentan el debate sobre la viabilidad de una transición política en el país.

Relevancia para Ecuador:

Venezuela es un actor clave en la dinámica migratoria y política regional. Cualquier cambio en su escenario interno tendría impacto directo en los flujos migratorios hacia Ecuador y en el equilibrio diplomático sudamericano.

Foto de portada: María Corina Machado y Delcy Rodríguez en eventos públicos recientes. Encuestas reflejan una amplia ventaja de la líder opositora en un eventual escenario electoral.

Crédito: EFE / AFP / El Tiempo