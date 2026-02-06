Los “blue-collar jobs” ganan atractivo entre jóvenes de la Generación Z

viernes, febrero 6, 2026

Cada vez más jóvenes de la Generación Z optan por trabajos técnicos y manuales, conocidos como “blue-collar jobs”, en lugar de seguir la ruta tradicional de la universidad.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Una tendencia creciente está redefiniendo las aspiraciones laborales de la Generación Z: el interés por los llamados “blue-collar jobs”, empleos técnicos y manuales que no requieren necesariamente educación universitaria. Oficios como electricistas, mecánicos, técnicos industriales o soldadores ganan terreno frente a carreras académicas tradicionales.

Diversos factores explican este cambio. Entre ellos, el alto costo de la educación superior, el endeudamiento estudiantil, la saturación de profesionales universitarios y la búsqueda de trayectorias laborales más cortas y con ingresos relativamente estables. Muchos jóvenes valoran además la posibilidad de aprender habilidades prácticas y acceder rápidamente al mercado laboral.

En varios países, estos trabajos ofrecen salarios competitivos, alta demanda y oportunidades de especialización. Empresas industriales y de servicios técnicos enfrentan escasez de mano de obra calificada, lo que ha impulsado programas de formación acelerada y mejores condiciones laborales.

El fenómeno también responde a un cambio cultural: la Generación Z cuestiona la idea de que el éxito profesional depende exclusivamente de un título universitario. La flexibilidad, el equilibrio entre vida personal y trabajo, y la estabilidad económica inmediata pesan cada vez más en sus decisiones.

Relevancia para Ecuador:

Esta tendencia abre oportunidades para fortalecer la educación técnica y tecnológica en Ecuador, alineándola con las demandas reales del mercado laboral y reduciendo el desempleo juvenil.

Foto de portada: Cada vez más jóvenes optan por trayectorias laborales técnicas sin pasar por la universidad.

Crédito: Getty Images