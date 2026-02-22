La fuerza versus el buen trato y el respeto

domingo, febrero 22, 2026

Pablo de la Torre Neira reflexiona sobre el liderazgo, la resolución de problemas y la diferencia entre actuar con fuerza o con buen trato y respeto. A propósito de un episodio ocurrido en un centro de salud, plantea que la verdadera transformación institucional no nace de la dureza, sino de la empatía, la reflexión y el uso adecuado de las “herramientas” disponibles.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Mas vale pensar antes de actuar, dice el dicho popular, destacando la importancia del proceso reflexivo ante situaciones disfuncionales y para encontrar soluciones alternativas a problemas difíciles, donde la calma y la prudencia son las claves para resolver.

Ser la persona responsable de una organización para mejorar el bienestar humano, es complejo. Es una tarea llena de desafíos, demandante de capacidad reflexiva continua. ¿Tengo los instrumentos necesarios para que, al implementar la solución, esta funcione para todos? Es como estar en un barco en alta mar y hemos resuelto el azote de vientos no tan fuertes. Cuando la situación cambia y los vientos se vuelven tormentas y tornados que desestabilizan al barco, mantener la calma es complejo, pero debemos hacerlo. Un marinero con experticia, con herramientas apropiadas, con calma y con un buen proceso reflexivo hace posible llagar a puerto.

Liderar exige reflexión y herramientas adecuadas

La dinamia intrínseca demanda capacidades supremas para entenderla y comprender que la solución también es dinámica, no estática y, por ello, reflexionar sobre la situación, aplicar las herramientas efectivas y alcanzar el propósito es una tarea compleja, reservada para personas probas.

Esa dinamia fluye como el viento, unas veces suave acariciador, otras fuerte, vaticinando una tormenta. ¿Cómo entender las diferencias y las soluciones alternativas? Con enfoque, con calma, con sentido práctico para definir, evaluar y escoger la alternativa mas apropiada para cada caso. Cuando tratamos con seres humanos, tratamos con fuerzas dinámicas, no son estatuas. Son seres en movimiento, con fuerza, acción, pensamientos, sentimientos, que demandan respeto e igualdad.

John C. Maxwell en su libro “La mente del Líder” nos propone obrar con calma y conscientes para entender y comprender a uno mismo, primero, a la organización, después, y así estar en condiciones de escoger los mejores instrumentos de la caja de herramientas disponible para resolver el problema o las dificultades halladas en el funcionamiento o malfuncionamiento.

En el argot empresarial se habla de “Resolución de problemas”. Los gerentes se centran en esta técnica para definir apropiadamente el problema de una organización productiva o prestadora de servicios, que no está funcionando a cabalidad y no está logrando los objetivos establecidos. Este primer paso es crucial y puede hacer la diferencia entre el logro o el fracaso. La comprensión efectiva lleva a resoluciones efectivas, pero la falla en identificar el problema adecuadamente, hace que cualquier alternativa propuesta no resuelva nada.

Resolver problemas no es reaccionar

El diagrama muestra que estar enfocado y concentrado o consciente es la mejor opción ante dificultades que resolver, con sentido común. Por el contrario, sin dejas que te gane el piloto automático, es decir, dejar fluir las reacciones impensadas, te distraen y lo que intentas implementar para resolver la situación podría no ser la mejor.

La empatía como herramienta de gobierno

Pongo como ejemplo lo que todos vimos en las redes sociales, el reclamo de la señora vicepresidente en un Centro de Salud determinado. No por criticar simplemente, sino, más bien, por contribuir y preservar su buena imagen y el apoyo que requiere para dirigir las responsabilidades encomendadas y hacerlo muy bien.

Su reclamo es posiblemente cierto, pero no necesariamente el adecuado. Al definir, en cuestión de segundos el problema, no consideró la caja de herramientas disponibles en ese centro de salud para atender eficientemente a los ciudadanos. ¿La solución a la demanda ciudadana por mejores servicios de salud, estaba en esa caja de herramientas? Espacios físicos y equipamiento logístico, profesionales disponibles para atención, medicamentos, laboratorios e insumos para exámenes específicos, ingresos dirigidos a facilidades hospitalarias, sistema digital de citas, atención a personas iletradas digitalmente, son algunas de esas herramientas de la caja. Si todas ellas estaban disponibles y el personal no se desempeñaba efectivamente, posiblemente tenía razón su reclamo, pero no con excesiva dureza. ¿Han entrenado al personal de los centros de salud a ser empáticos con los ciudadanos y tratarlos con respeto? Como iguales con diferentes funciones nada más. El respeto y el buen trato genera armonía y con armonía encontraremos mejores soluciones.

Si la caja de herramientas no sirve, pues hay que cambiarla o encontrar/adquirir una caja apropiada para dotar al personal directo de las soluciones a los problemas. A la fuerza no se logra mucho. Con empatía y compasión se logra armonía para resolver no una sola vez; sino, más bien, las veces que sean necesarias y mejorar la prestación de servicios de salud.

¿Ha dotado el gobierno de la caja de herramientas apropiadas? Ok, busquemos sumar y no restar. El país, nuestros conciudadanos, se merecen un buen trato y respeto, especialmente los que han entregado su vida trabajando por un Ecuador mejor y hoy están solicitando un buen servicio de salud. Hagamos el esfuerzo para que esas cajas de herramientas estén efectivamente completas y si no funcionan bien, otras estrategias se deberán implementar.

¡SALUD!