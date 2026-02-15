LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Kim Jong-un posiciona a su hija adolescente como su sucesora en Corea del Norte

Redacción
domingo, febrero 15, 2026
El líder norcoreano Kim Jong-un ha reforzado la presencia pública de su hija adolescente, Ju Ae, en actos oficiales y ceremonias militares, en lo que analistas interpretan como una señal de preparación para la sucesión en el régimen más hermético del mundo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Corea del Norte vuelve a enviar señales calculadas sobre su futuro político. En recientes apariciones públicas, Kim Jong-un ha mostrado de manera reiterada a su hija Ju Ae en eventos oficiales de alto perfil, incluidos actos vinculados al sector militar y celebraciones institucionales.

 

El régimen norcoreano, caracterizado por la opacidad informativa, rara vez expone a miembros jóvenes de la familia gobernante. Por ello, la presencia constante de la adolescente ha despertado interpretaciones en la comunidad internacional. Analistas consideran que el liderazgo podría estar preparando un proceso de sucesión dinástica, siguiendo la tradición que llevó al poder a Kim tras la muerte de su padre, Kim Jong-il.

 

Aunque no existe confirmación oficial, la escenografía política y la narrativa mediática interna sugieren una intención clara de legitimar la figura de Ju Ae ante las élites militares y partidarias. La continuidad del régimen es una prioridad estratégica para Pyongyang, especialmente en un contexto de sanciones internacionales y tensiones geopolíticas.

 

La eventual consolidación de una nueva heredera reforzaría el carácter familiar del sistema político norcoreano, único en el mundo por su estructura de poder hereditaria dentro de un modelo formalmente socialista.

 

Relevancia para Ecuador:

Los movimientos en Corea del Norte influyen en el equilibrio geopolítico global. Para Ecuador, comprender estos procesos es clave en un entorno internacional marcado por tensiones, alianzas estratégicas y reconfiguración del poder mundial.

 

Foto de portada: Kim Jong-un junto a su hija Ju Ae durante un acto oficial en Pyongyang.
Crédito: STR / AFP

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Corea del Norte amplía pena de muerte por consumir películas e información extranjeras
Corea del Norte anuncia apoyo “total” a Rusia en el conflicto con Ucrania
Corea del Norte envió más tropas a Rusia tras sufrir bajas en Ucrania, alertó Seúl
El FBI señaló al grupo Lazarus de Corea del Norte como responsable del mayor robo de criptoactivos jamás registrado

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com