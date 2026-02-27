Gianni Infantino garantiza el Mundial en México: “Se descarta por completo otra sede”

viernes, febrero 27, 2026

El presidente de la FIFA aseguró que México mantendrá la sede del Mundial, descartando cualquier posibilidad de designar otra sede.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que México mantendrá sin cambios su condición de sede del próximo Mundial, descartando de manera categórica cualquier posibilidad de reubicación. La declaración busca despejar especulaciones surgidas en los últimos días sobre eventuales ajustes organizativos.

Infantino destacó la coordinación entre la FIFA y las autoridades mexicanas, así como el cumplimiento de los requisitos logísticos y de infraestructura establecidos para el torneo. Según explicó, los avances en planificación y seguridad permiten mantener intacto el calendario previsto.

La confirmación reviste importancia política y económica para México, que comparte la organización del evento y proyecta importantes beneficios en turismo, inversión y proyección internacional. El Mundial constituye además una vitrina estratégica para el país anfitrión.

La FIFA ha reiterado que los procesos de supervisión continúan en marcha, pero insistió en que no existe ningún escenario alternativo en evaluación. Con ello, el organismo rector del fútbol mundial busca transmitir estabilidad y certidumbre.

Relevancia para Ecuador:

La confirmación de sedes en eventos de esta magnitud reafirma la estabilidad organizativa del fútbol internacional. Para Ecuador, país con creciente protagonismo deportivo regional, esta confirmación consolida una gran oportunidad de desarrollo y consolidación de su fútbol.

Foto de portada: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una comparecencia oficial en la que ratificó que México mantendrá la sede del Mundial.

Crédito: AFP